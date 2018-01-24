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§ NG.kz
Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским бизнесменам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31233
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.18 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат Костанайской области и АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" решили запустить программу кредитования малого и среднего бизнеса Аркалыка и прилегающих к нему районов под 1-2 процента годовых. Об этом сообщил Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, отвечая на депутатский запрос, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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§ Ольга Колоколова
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2231
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 24.01.18 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новость старая. Мы об этом писали еще в начале декабря (ng.kz). А в январе, обещал зам акима области Мырзалиев, программа уже заработает. Ну подождем конца января - посмотрим.
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§ Vital
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5339
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть на форуме сотрудники( даму) в личку отпешитесь. Телефонами обменяемся. Есть тема. Надо 20 лям. Процент отстегну на карман.
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§ 112
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.01.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему без ссылки на каз. язык, коли мы все с казахско или казахоязычного сайта копируем?
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коматозник
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...




Отправлено: 24.01.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Есть на форуме сотрудники( даму) в личку отпешитесь. Телефонами обменяемся. Есть тема. Надо 20 лям. Процент отстегну на карман.

Сядем все?

1952/доктор СИЗО
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...




Отправлено: 24.01.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А почему без ссылки на каз. язык, коли мы все с казахско или казахоязычного сайта копируем?

очередной шибздик словил? Какая разница, на каком языке доводится информация? Не нравится, так не читай. Закажи себе перевод. За деньги.

1952/доктор СИЗО
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...




Отправлено: 24.01.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Есть на форуме сотрудники( даму) в личку отпешитесь. Телефонами обменяемся. Есть тема. Надо 20 лям. Процент отстегну на карман.

предложение заманчивое. Я уже скинул его заинтересованным лицам. Может срастется???? 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) :-) :-) :-) :-)
В каких числах дома бываешь?

§ 112
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.01.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Какая разница, на каком языке доводится информация? Не нравится, так не читай. Закажи себе перевод. За деньги.

По моему тебя никто не спрашивал, или выслужиться рад?
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Директор Пляжа
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...




Отправлено: 24.01.18 - 11:44
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...




Отправлено: 24.01.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За что такие преференции??)) (видать, совсем регион загибается)

§ Vital
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5339
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:

Бакчан кв в залог отдам. только она не тянет на столько . сам знаешь цены на рынке. Потому к (даму) обращаюсь.
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1952/доктор СИЗО
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...




Отправлено: 24.01.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
За что такие преференции??)) (видать, совсем регион загибается)

Наверное, очередных банкротов будут готовить. Тургайцы и мыло делали хозяйственное. И бумагу туалетную. И самолеты АН-2 ремонтировали.

1952/доктор СИЗО
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...




Отправлено: 24.01.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
По моему тебя никто не спрашивал, или выслужиться рад?

тебе тоже нужен льготный кредит? Помогу, чем смогу))))))

§ 112
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.01.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
тебе тоже нужен льготный кредит?

Хех..
А нафига мне он?
Мне и так дадут если надо без процентов, вот брал 550 штук, на той неделе расчитался, год с чем то пользовался..
Сейчас на закрытие кредитов буду наоборот работать.
Наличные деньги сейчас нафик не нужны практически..
Все что нужно, дают в рассрочку..
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