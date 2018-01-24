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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5339
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пиво перестань пить. И все болячик пройдут махом. пиво это яд, это биологическое оружие. Лучше беленькую принять чем пиво. Я за год максимум 3 литра выпиваю а ты за вечер.
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3498
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.01.18 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
. Я за год максимум 3 литра выпиваю

А сколь беленькой за год?
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1952/доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.01.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А сколь беленькой за год?

зачем вам эта информация?

zass
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.01.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я за год максимум 3 литра выпиваю

кто ж тибе боранку доверять?
если запоим пьеш :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5339
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Приблизительно если посчитать. То где то раз в месяц обезательно выпью.И то не всегда. Организм у меня не больной литр легко могу принять. 1+12 месяцев. Получается где то 12 литров в год 8-)
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.01.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Литр в месяц? Лукавишь ты чот.
может десять?

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.01.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:

Думает в мужья брать или не брать.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5339
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zass:

Всё равно не поверишь , ну скажу. Не одна из 3 фирм городских включаю сегоднешнию меня не увольняла.сам уходил по разным причинам. Более того две предыдущие не однократно звонили и предлагали вернутся. НЕ когда не сжигал мосты уходя как не которые. Я б вернулся. просто сейчас я там где должен быть. С начальством в хороших отношениях. Мне доверяют а это для меня важно.

[Исправлено: Vital, 24.01.2018 - 10:56]
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5339
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:

если б 10 то я не смог бы за интернет платить. Вернее не чем было бы платить. 10 литров в месяц это сильно круто. Сам подумай не логично получается работать. А 1 литр это вполне реально для здорового мужчины.
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zass
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.01.18 - 12:04
Комментарий удален модератором.

§ 113
Re: Флуд и оффтопик часть 3
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 24.01.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Читаю про барокамеры и там пишут что пациенты за секунды сгорают при 1500 градусах..

Марик,в Советские времена,в барокамере случайно сгорели во время
тренировок,космонавты.Врач,когда делал укол,обронила ватку,
смоченную спиртом.Она воспламенилась. Смотри твои выхлопы,
после пива тоже содержат - спирт и могут,воспламениться.
А ты нам ещё нужен.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5339
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Думает в мужья брать или не брать.

Не подхожу я ей. Лиле другой нужен. Богатый. Я то середнечок . Хотя по зарплате в среднею статистику по стране легко прохожу с большим запасом.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.01.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
Марик,в Советские времена,в барокамере случайно сгорели во время
тренировок,космонавты.Вр

О, там кто только ни сгорал, детей много, бабушка с внуком, какие то американские космонавты толпой, начитался вчера..
Причем шансов ни у кого нет, все происходит быстро и мнгновенно и главное снутри сгораешь тоже..
Сегодня она мне говорит мол накрыть вас, не говорю, вдруг искра будет.
Так и мерз там целый час.
Горячим чаем отпаивался..
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5339
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Не фига себе. Марик да ну его на фиг эту барокамеру. Бросай и дуй домой а то сгоришь ещё.
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