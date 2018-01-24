Vital Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9638





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5339

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:55 Цитата: zass:



Всё равно не поверишь , ну скажу. Не одна из 3 фирм городских включаю сегоднешнию меня не увольняла.сам уходил по разным причинам. Более того две предыдущие не однократно звонили и предлагали вернутся. НЕ когда не сжигал мосты уходя как не которые. Я б вернулся. просто сейчас я там где должен быть. С начальством в хороших отношениях. Мне доверяют а это для меня важно.



[Исправлено: Vital, 24.01.2018 - 10:56]