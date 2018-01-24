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≡ За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены жители Тарановского района		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены жители Тарановского района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31233
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для реализации своего замысла Тулепов подобрал из числа своих родственников и знакомых А. Хамитова и Н. Митрофанова, которым рассказал о возможностях вступления в преступную группу, перспективах совместного обогащения и получения прибыли.
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любопытный
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...




Отправлено: 24.01.18 - 10:55
Комментарий удален модератором.

§ самый умный
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 357
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 24.01.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
транспортировке, хранении и реализации дизельного топлива


А это запрещено что ли? И какая статья будет, например, за хранение 200л ДТ в гараже?
Дурдом. АЗС еще начните привлекать тогда
Профайл

Народный контроль
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...




Отправлено: 24.01.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Дурдом. АЗС еще начните привлекать тогда

Лицензированный вид деятельности! Давай тогда сделай соседу операцию по удалению аппендицита или шунтирование на сердце.

§ Медный
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1684
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.01.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
90-ые закончились и период накопления первоначальных капиталов преступным путём тоже прикрыли. В этот бизнес теперь пускают только избранных.
Профайл

§ 112
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.01.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Слышал про какого то Тулепова в Тоболе, крутой чувак и Уважаем там всеми акимами..
По моему того звали Алмаз..
Вроде бы..
Неужели он..
Профайл

Человек
Re: За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены...




Отправлено: 24.01.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много дали. АЗС тоже продают.
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