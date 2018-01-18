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≡ Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила, что ее подставили		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила, что ее подставили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31228
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юлия Каралаш, которую в октябре осудили за сводничество и которая до сих пор категорически отказывалась комментировать невиданный скандал, сделала заявление газете "Время". Его смысл - дело появилось "в результате сговора и провокации, устроенной сотрудниками УБОП ДВД Костанайской области и их агентами".
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§ 112
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8972
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.01.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Александр Родионович Бородач:
Не матерюсь,не курю, по налогам могу справку тебе лично п

Зато врешь хорошо..
Что я тебя чему то учил..
Человек такое существо, если он врет в одном, соврет и в более бОльшем.
Ты соврал что я тебя учил, как я могу верить остальным твоим словам?
И да, это нормально, пока есть возможность, жить, гонять на геленгвагене, нагружать и отгружать, то есть делать деньги..
Нигде в развитых странах невозможно заработать за короткое время столько денег как у нас.
А потому, особенно если ты решаешь определенные вопросы, ты обязан попробовать жить лучше чем остальные, по крайней мере чтобы хотя бы там не толкаться среди них..
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Александр Родионович Бородач
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...




Отправлено: 19.01.18 - 10:36
Комментарий удален модератором.

§ frezer33307
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 19.01.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какую же она бредятину говорит.
Цитата:
если бы я нарушила данную им подписку о неразглашении и стала защищаться в СМИ, обнародовав все, что они устроили?
. Какая подписка о не разглашении, когда тебя обвиняют в полностью сфабрикованом (с ее слов) деле. Ну что у нее совсем мозг отсутствует. Она что там начиталась "бестселлеров" от Донцовой? Хотя не думаю что она что-то читает.
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Золотой человек
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...




Отправлено: 23.01.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте люди добрые!!! Лично моё мнение !!! Если меня арестовывают полицейские и что то там хотят инкриминировать , а я действительно законопослушный гражданин, я и без адвоката раскидаю их пустышки !!! И ничего подписывать уж точно не буду, и не буду на себя брать чужое !!! А в данном случае , видно ж...па замарана !!!

§ Victor Yang
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10189
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.01.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Золотой человек:
Если меня арестовывают полицейские и что то там хотят инкриминировать , а я действительно законопослушный гражданин, я и без адвоката раскидаю их пустышки !!! И ничего подписывать уж точно не буду, и не буду на себя брать чужое !!!

Там огромное психологическое давление идёт. Это когда ты полон сил и энергии - готов всё отрицать. А когда истощён морально, то наименьшим злом начинает казаться признание, сделка и условный срок или штраф.
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Золотой человек
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...




Отправлено: 23.01.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А когда истощён морально, то наименьшим злом начинает казаться признание, сделка и условный срок или штраф.

Мельчаем господа!!! Богатыри не мы!!!! При таких случаях лучше повспоминать юных борцов погибших при борьбе с фашизмом, дети и не личное защищали и общее!!! А тут взрослые дяди и тёти!!!!!!
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