Цитата: Александр Родионович Бородач:

Не матерюсь,не курю, по налогам могу справку тебе лично п

Зато врешь хорошо..

Что я тебя чему то учил..

Человек такое существо, если он врет в одном, соврет и в более бОльшем.

Ты соврал что я тебя учил, как я могу верить остальным твоим словам?

И да, это нормально, пока есть возможность, жить, гонять на геленгвагене, нагружать и отгружать, то есть делать деньги..

Нигде в развитых странах невозможно заработать за короткое время столько денег как у нас.

А потому, особенно если ты решаешь определенные вопросы, ты обязан попробовать жить лучше чем остальные, по крайней мере чтобы хотя бы там не толкаться среди них..