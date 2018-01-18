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§ NG.kz
Распределительное самоуправление
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31228
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала 2018 года 45 сельских округов Костанайской области получили право иметь свой бюджет. Теперь доходами от местных налогов будет распоряжаться не районное руководство, а жители этих сел. Что изменится с введением новой системы финансирования?
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гость
Re: Распределительное самоуправление




Отправлено: 18.01.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не морочили бы уже головы и создали бы совхозы. Веравно к этому придем. Сейчас позволим сельским акиматам заниматься местным бюджетом. Позже, в связи с недостаточностью собираемых налогов и мизерностью местного бюджета для решения проблем с инфраструктурой и т.д. государство будет выделять дополнительные средства. Полюбому будут факты воровства и посадки. В конце концов, государство посчитает сколько денег вбухали и придут к выводу, что лучше реально про финансировать образование полноценных совхозов или как минимум надо развивать СПК и на его базе восстанавливать и создавать совместные сельские хозяйства. Только потеряем время, деньги, человеческие ресурсы и доверие. Все повторяется.

Хохол
Re: Распределительное самоуправление




Отправлено: 18.01.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Не морочили бы уже головы и создали бы совхозы.

В смысле ? Такие какие они были ? А где землю взять для них ? Раскулачить тех у кого она сейчас ? Или принудительно их загнать опять в колхозы и совхозы ? Время массового проживания на селе прошло и это не вернёшь . Гаратского уже ни за какие коврижки не загонишь в деревню . А ждать что кто то (не ты) поедет в село и будет пахать от рассвета до заката , в наш век ленивого , хлюпенького и не приученного к физическому труду поколения , глупо и бессмысленно .

аргентинец
Re: Распределительное самоуправление




Отправлено: 18.01.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И это самоуправление рожали столько лет? При союзе был председатель сельСОВЕТА (аким по нынешнему) был местный бюджет аналогичный по сбору налогов и был налоговый агент ( сейчас так же имеется в каждом округе) + бухгалтер ( также имеется) правда тогда был начальник военноучетного стола и был совещательный орган из депутатов местного совета, которых избирало местное население ( теперь есть Совет по социальноэкономическому развитию с/округа) которых так же выбирали на сходах.Правда действительно этот орган ни фига не работает, т.к создавали его для прикрытия задницы акима села, когда он начинал ( пытался) собрать денюшку с предпринимателей, кх." согласно заключенному меморандому" Да, добавлю, упустил еще была ревизионная комиссия которая проверяла и отчитывалась ежегодно .

231
Re: Распределительное самоуправление




Отправлено: 21.01.18 - 00:48
Комментарий удален модератором.

§ pandit
Re: Распределительное самоуправление
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 276
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 23.01.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос по теме статьи от общественного совета Октябрьского сельского округа Костанайского района (с. Октябрьское бывший Казахстанец).

Наймем юриста для решения следующих вопросов (электронная почта в моей личке).

1) Полномочия общественного совета. Нас интересует официальная информация о фактически сложившихся начисленных и оплаченных статьях бюджета округа за 2015-2017 год - куда в какой орган можно обратиться за ней?

2) В какой структуре можно получить информацию о количестве и прогнозируемых затратах (бывших бюджетных) на 2018 год?

3) Возник вопрос переименования нашего округа (хотя НИКТО из жителей его не озвучивал никогда). Сколько будет стоить переименование, из какого бюджета оплачиваться, и нельзя ли сразу заранее эти деньги отправить на устройство водопровода и ремонт дорог?

Ждем отклика юриста, готовы нанять специалиста, вопросов много. Пишите в почту пожалуйста. Дмитрий.
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