Цитата: гость:

Не морочили бы уже головы и создали бы совхозы.

В смысле ? Такие какие они были ? А где землю взять для них ? Раскулачить тех у кого она сейчас ? Или принудительно их загнать опять в колхозы и совхозы ? Время массового проживания на селе прошло и это не вернёшь . Гаратского уже ни за какие коврижки не загонишь в деревню . А ждать что кто то (не ты) поедет в село и будет пахать от рассвета до заката , в наш век ленивого , хлюпенького и не приученного к физическому труду поколения , глупо и бессмысленно .