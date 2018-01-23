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§ NG.kz
Ограбленной в Костанае жительнице Астаны вернули сумку полицейские
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31228
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девушка приехала в Костанай на свадьбу. После поездки на такси остановилась на улице Бородина и вышла из машины. В руках у нее была сумка с деньгами, планшетом и личными вещами. Это заметил злоумышленник и вырвал из рук девушки сумку.
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Директор Пляжа
Re: Ограбленной в Костанае жительнице Астаны вернули сумку...




Отправлено: 23.01.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он и деньги и планшет и личные вещи получается заметил?))

уйгур
Re: Ограбленной в Костанае жительнице Астаны вернули сумку...




Отправлено: 23.01.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он и деньги и планшет и личные вещи получается заметил?))
не только заметил...по пытался экспроприировать...дабы сравнять свои доходы, согласно о заявлении МинТруда и СоцРазвития ...о среднемесячной з/п Казахстанцев.... ;-)

...
Re: Ограбленной в Костанае жительнице Астаны вернули сумку...




Отправлено: 23.01.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
самопиар служивых похоже пошел.
за день уже отловили угонщиков, воров, проституток..

Народный контроль
Re: Ограбленной в Костанае жительнице Астаны вернули сумку...




Отправлено: 23.01.18 - 14:11
Комментарий удален модератором.

07
Re: Ограбленной в Костанае жительнице Астаны вернули сумку...




Отправлено: 23.01.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Общая сумма похищенного составила 149 тысяч тенге. Все имущество возвращено потерпевшей.
Цитата:
уйгур:
пытался экспроприировать...дабы сравнять свои доходы, согласно о заявлении МинТруда и СоцРазвития ...о среднемесячной з/п Казахстанцев....

дак тагда чё получаетца.... менты Урок (в соседней ветке) разводят штоли?.. получаетца што Урки-лохи?.. :-o
Цитата:
Ярмарка вакансий для отбывающих наказание в колонии-поселении впервые прошла в Костанае Татьяна НАЗАРУК
седьмой абзац

§ drakon
Re: Ограбленной в Костанае жительнице Астаны вернули сумку...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13142
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.01.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
за день уже отловили угонщиков, воров, проституток..

Про воров,угонщиков - читал.
А где про Проституток? Не найду... :lol:
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