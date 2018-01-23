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§ NG.kz
Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31228
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погоня продолжилась в районе Костанай-2, где на пересечении улиц Жуковского и Белинского автомашину BMW занесло и она опрокинулась в кювет. Подозреваемые выбрались из нее и стали убегать в разные стороны.
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костанаец
Re: Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в...




Отправлено: 23.01.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
один негатив в комментариях. Если бы вашу машину угнали, а эти ребята задержали, наверно расцеловали бы их. А ребята молодцы! Так держать. Сейчас 18 летние щеглы могут запросто любому мужику навалять, поэтому и применяли приемы самбо.

совершенно верно, а негативные комментарии пишут те кто всегда недоволен.

§ Volonter
Re: Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1347
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 23.01.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однако хорошо сработала задумка поощрать госслужащих в конце года бонусами за эффективную работу!!! Уже несколько дней что ни новость - то полицейские молодцы!!!))
Профайл

07
Re: Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в...




Отправлено: 23.01.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
они хотя бы знают что такое самбо?

пахоже што нет... и не только Берик ЕЛЕСКАНОВ,но и всякие -разные гости... :lol: а может они и правыЦитата:
Гость:
18 летние щеглы могут запросто любому мужику навалять, поэтому и применяли приемы самбо.

а может они и правы :lol: :lol: похоже менты САМооБОронялись от щеглов.... :lol: :lol: :lol:

Галихан
Re: Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в...




Отправлено: 23.01.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
ваще:
они хотя бы знают что такое самбо?

пахоже што нет... и не только Берик ЕЛЕСКАНОВ,но и всякие -разные гости... а может они и правыЦитата:
Гость:
18 летние щеглы могут запросто любому мужику навалять, поэтому и применяли приемы самбо.

а может они и правы похоже менты САМооБОронялись от щеглов....

Для сведения, тот что стоит в вязаной шапочке, может одним ударом, черепок хулигана загнать в его же таз, я его знаю, а вообще туда в СОБР, берут спортсменов не ниже мастеров спорта, мой сын хотел поступить туда не взяли он кандидат в мастера спорта по боксу, а там нужны мастера спорта, зарплата там хорошая, звания офицерские и соц пакет приличный, и тренировки ежедневные, как раз для спортсменов, так что с ними байговать не советую.

Гость
Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в Костанае




Отправлено: 24.01.18 - 00:03
Комментарий проходит проверку.

Гость
Оружие для задержания автоугонщиков применили полицейские в Костанае




Отправлено: 24.01.18 - 00:25
Комментарий проходит проверку.
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