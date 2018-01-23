Цитата: 07:

ваще:

они хотя бы знают что такое самбо?



пахоже што нет... и не только Берик ЕЛЕСКАНОВ,но и всякие -разные гости... а может они и правыЦитата:

Гость:

18 летние щеглы могут запросто любому мужику навалять, поэтому и применяли приемы самбо.



а может они и правы похоже менты САМооБОронялись от щеглов....



Для сведения, тот что стоит в вязаной шапочке, может одним ударом, черепок хулигана загнать в его же таз, я его знаю, а вообще туда в СОБР, берут спортсменов не ниже мастеров спорта, мой сын хотел поступить туда не взяли он кандидат в мастера спорта по боксу, а там нужны мастера спорта, зарплата там хорошая, звания офицерские и соц пакет приличный, и тренировки ежедневные, как раз для спортсменов, так что с ними байговать не советую.