Vital Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9625





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5330

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:56 Цитата: 112:



Про больницу тема. Вроде. Я тоже там был .тольк в областной . Барокамеру незнаю .небыл.

Мне ногу лечили . Лежу короче. Приходят практикантки и анастозиолог и говорит завтра тебя будем резать. ну ок



Утром приходят практикантки и даже не ласково а грубо говорят , снимай трусы. ложись на каляску . Я им отвернитесь я стесняюсь.

не фига . голый ложусь хотя не понимаю зачем. Потом в операционке тоже голый . зачем? непонимаю. Хотя у меня начело шевелится когда увидел медсестру в прозрачном,без белья медсестру. Стыдно стало .капец