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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 642 из 642«1...640641642
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8972
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
кстати не спрашивали, состоите ли вы в системе ОМС, или как там.

Я спрашивал, где мои деньги..
Не дошли до нас, ответили они..
А потому курс лечения сегодня прикинул, где то тысяч 80 обойдется..
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ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.01.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А потому курс лечения сегодня прикинул, где то тысяч 80 обойдется..


камера 4*5=20
что еще?
ну лучи там для прогревания.
кормят бесплатно.
лекарства. есть такое.
что еще?

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8972
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
камера 4*5=20

А лекарства?
На 4 дня 15 ушло.
Еще 25 минимум.
А питание?
Подкормка?
Вот и считай и это по минимуму..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8972
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После барокамеры и приема капельницы стало так легко, что сейчас сел в автобус и еду домой в Рудный..
Завтра в 6 утра назад..
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ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.01.18 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
еду домой в Рудный..
Завтра в 6 утра назад..


странные телодвижения.

1952/доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.01.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
странные телодвижения.
симулянта, сейчас выпьет канистру холодного пивка. И опять на стол к врачу.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8972
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.01.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:

странные телодвижения.

По работе кое что надо было , деньги снять, ну и по инерции домой чухнул..
Сегодня тут останусь наверно, но лекарства опять купить надо, осталось тут 17 тысяч, на них, а еще с барокамерой не расплатился..
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§ Volonter
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1347
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 23.01.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заканыч, коли о болячках заговорили - не в курсе, у вас в Рудном в городской больнице и в санатории каком-то делают ультраволновую терапию (УВТ)? Не слышал ничего?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8972
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.01.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
ультраволновую терапию (УВТ)?

Не, про такое не слышал, может ГОК что то там замутил в своем профилактории, надо у знакомой спросить..
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5330
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.01.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Про больницу тема. Вроде. Я тоже там был .тольк в областной . Барокамеру незнаю .небыл.
Мне ногу лечили . Лежу короче. Приходят практикантки и анастозиолог и говорит завтра тебя будем резать. ну ок

Утром приходят практикантки и даже не ласково а грубо говорят , снимай трусы. ложись на каляску . Я им отвернитесь я стесняюсь.
не фига . голый ложусь хотя не понимаю зачем. Потом в операционке тоже голый . зачем? непонимаю. Хотя у меня начело шевелится когда увидел медсестру в прозрачном,без белья медсестру. 8-) Стыдно стало .капец 8-)
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7264
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.01.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВЛАДИСЛАВ КОСАРЕВ,
депутат мажилиса:

- Без санкции суда надо человека ограничивать, чтобы он не болтал всякую чепуху, не нес в общество элементы разложения. Не ждать суд и все прочее. Если человек заболтался - ему нужно прищемить язык тут же.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8972
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.01.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
ВЛАДИСЛАВ КОСАРЕВ,
депутат мажилиса

На казахском сказал?
И в казахоязычном только сайте?
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§ КГСПС
Re: Флуд и оффтопик часть 3
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 372
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 23.01.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Если человек заболтался - ему нужно прищемить язык тут же

Так у нас все депутаты и министры без языков останутся! :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8972
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.01.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаю про барокамеры и там пишут что пациенты за секунды сгорают при 1500 градусах..
Вот незадача..
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Ответить Новый топик
Страница 642 из 642«1...640641642
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