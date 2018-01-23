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§ NG.kz
После трагедии в Актюбинской области костанайские полицейские начали проверку всех маршрутных автобусов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31228
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» будет проводиться с 22 января по 18 февраля. Как сообщает пресс-службы ДВД Костанайской области, полицейские усиленно проверяют водителей автобусов и такси.
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§ Vital
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5330
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.01.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как будут проверять? У междугородника полюбому будет в запасе паяльная лампа и канистра бензина , только канистра железная должна быть ,это правило еще с детство я помню. К тому же не один сотрудник не сможет определить техсостояние автомобиля на дороге. Наверно тех осмотр должен быть в базе или в автовокзале ,вот где нужно усилить осмотр.
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ваще
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...




Отправлено: 23.01.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///полицейские усиленно проверяют водителей автобусов и такси.///

что такое- усиленно.
так понимаю тормозят всех подряд.
но останавливать без причины запрещено.
на каком основании?
опять акция пьяный водитель?
которая каждую неделю проходит.

Житель
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...




Отправлено: 23.01.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому доверили?Уверен ни чего не изменится,посмотрите какие развалюхи ездят по районам,микроавтобусы.Кто когда их останавливал?С полицией решат все вопросы 5000 тенге и это все знают.Нужна прямая линия и мнение пассажиров о перевозчиках,а так порядка не будет.

§ DENISKA
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...
DENISKA


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6188
Регистрация: 22.10.11
Отправлено: 23.01.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
на каком основании?
опять акция пьяный водитель?

По радио передавали, что ОПМ объявлено - "Автобус" в связи с трагедией.
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Народный контроль
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...




Отправлено: 23.01.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
что такое- усиленно.
так понимаю тормозят всех подряд.
но останавливать без причины запрещено.
на каком основании?
опять акция пьяный водитель?
которая каждую неделю проходит.

Вот уже два автобуса с РФ номерами отправили на штраф стоянку. Нарушений столько было что пришлось два протокола заполнять. И вот так и там людей возят.

§ yeti91
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 23.01.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно как прокомментируют маршрут автобуса-убийцы под номером 7?
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§ КГСПС
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 372
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 23.01.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Вот уже два автобуса с РФ номерами отправили на штраф стоянку

Это уже клиника. Как говорится - не то плохо, что у самого корова сдохла, а то, что у соседа живая.
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шанхай уральская
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...




Отправлено: 23.01.18 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот уже два автобуса с РФ номерами отправили на штраф стоянку.
Ну что могу сказать здесь серьёзная потология срочно надо обратиться к врачам.Советую пройти обледование у светил русской медицины доктора Преображенского и его коллеги доктора Борменталя.Глаза открой какие шроты-балалайки по городу,области,пример тебе живой,ПО СТРЕНЕ ЛЮДЕЙ ПЕРЕВОЗЯТ АВТОБУСЫ УБИЙЦЫ ты это понимаешь или нет какое тебе дело до Р.Ф.у вас уже 25 лет незалежности.Ты спроси у своих правителей почему в Астану на ЭКСПО нашли новые автобусы к стати их собрали в Кустанае на диз. заводе и отправили а для страны почему то нет их......

§ Dron
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 23.01.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Вот уже два автобуса с РФ номерами отправили на штраф стоянку. Нарушений столько было что пришлось два протокола заполнять. И вот так и там людей возят.

Вот ВЧКушка молодец все таки)) Все время мониторит новости о любом упоминании о РФ. Всегда рука на пульсе))
Или полицаи сливают информацию прямиком на нее? :lol:
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§ Dron
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 23.01.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и вообще, если что, у нас пол города ездит на авто с рос. учетом, но это не говорит что этим авто управляет россиянин. Как ни заглянешь в окно подрезавшего тебя "зубила", так обязательно наш джигит сидит, но с рос. номерами.
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коматозник
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...




Отправлено: 23.01.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Это уже клиника. Как говорится - не то плохо, что у самого корова сдохла, а то, что у соседа живая.

Да, да клиника.
Называется "Русофобия головного мозга".

07
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...




Отправлено: 23.01.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Или полицаи сливают информацию прямиком на нее? :lol:

скорее всего,сама ментовка... не зряжеж ВЧКой обозвалась... :lol:

07
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...




Отправлено: 23.01.18 - 21:08
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