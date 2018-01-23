шанхай уральская Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские... #8







Отправлено: - 19:47 Вот уже два автобуса с РФ номерами отправили на штраф стоянку.

Ну что могу сказать здесь серьёзная потология срочно надо обратиться к врачам.Советую пройти обледование у светил русской медицины доктора Преображенского и его коллеги доктора Борменталя.Глаза открой какие шроты-балалайки по городу,области,пример тебе живой,ПО СТРЕНЕ ЛЮДЕЙ ПЕРЕВОЗЯТ АВТОБУСЫ УБИЙЦЫ ты это понимаешь или нет какое тебе дело до Р.Ф.у вас уже 25 лет незалежности.Ты спроси у своих правителей почему в Астану на ЭКСПО нашли новые автобусы к стати их собрали в Кустанае на диз. заводе и отправили а для страны почему то нет их......