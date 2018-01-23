NG.kz Ограбленной в Костанае жительнице Астаны вернули сумку полицейские



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:37 Девушка приехала в Костанай на свадьбу. После поездки на такси остановилась на улице Бородина и вышла из машины. В руках у нее была сумка с деньгами, планшетом и личными вещами. Это заметил злоумышленник и вырвал из рук девушки сумку.

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