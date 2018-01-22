elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10222





(Полноправные пользователи) Сообщений: 715

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:11 Цитата: 1952/доктор СИЗО:

Крикни в супермаркете нацисткий лозунг и отдай продавщице или охраннику нацисткое приветствие. Посмотрим. Даже послушаем в вечерних новостях. ))))))

Доктор, такие фокусы Вы лучше там у себя в Бахрейне проделывайте сами. Только на видео снять не забудьте. У нас тут ничего страшного не будет. да и охранников в магазинах у нас нет. Разве что детективы, да и те в супер и гипер Маркетах. Максимум что разве смотреть как на идиота будут. А вот "Аллах Акбар" крикнуть и сумку (мешок или рюкзак) кинуть. Уже будет не до смеха.



[Исправлено: elektron, 22.01.2018 - 15:13]