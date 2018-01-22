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Куратор темы: drakon
1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.01.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я вот могу спокойно выкрикнуть в магазине нуоротановское приветствие и пригласить продавца и охранника вступить в партию. Где же больше демократии? Хвастуны!!!!

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13136
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.01.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
А я вот могу спокойно выкрикнуть в магазине нуоротановское приветствие и пригласить продавца и охранника вступить в партию.


Доктор,у вас уже все,Сторожа,Продавщицы и Убарщицы - вступили в Нур Отан,благодаря - тебе?... :oops: :oops: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13136
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.01.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Сколько градусов? Поди + 5.

Да,нет с утра и сейчас - 0 градусов... :lol: :lol:
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1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.01.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давай лучше про хаиль))))) отвечай на свой вопрос.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13136
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.01.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
ой ли, а кто в нацисты подался?

Нацистская Партия - NDP, - которая законом - запрещена с 1945 годаЦитата:
1952/доктор СИЗО:
Крикни в супермаркете нацисткий лозунг

АfD - переводится Альтернатива для Германии. Кто сказал,что они - нацисты?... :lol: :lol:
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Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.01.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:

Извиняюсь, а как звучит приветствие?

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 715
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.01.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Крикни в супермаркете нацисткий лозунг и отдай продавщице или охраннику нацисткое приветствие. Посмотрим. Даже послушаем в вечерних новостях. ))))))

Доктор, такие фокусы Вы лучше там у себя в Бахрейне проделывайте сами. Только на видео снять не забудьте. ;-) У нас тут ничего страшного не будет. да и охранников в магазинах у нас нет. Разве что детективы, да и те в супер и гипер Маркетах. Максимум что разве смотреть как на идиота будут. А вот "Аллах Акбар" крикнуть и сумку (мешок или рюкзак) кинуть. Уже будет не до смеха. :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: elektron, 22.01.2018 - 15:13]
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1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.01.18 - 08:44
Комментарий удален модератором.

1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.01.18 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
АfD - переводится Альтернатива для Германии. Кто сказал,что они - нацисты?...

что вы успели сделать хорошего для своей Германии, что решили стать оппозиционером? Могли бы на выходные съездить с Барбарой к ближайшему крестьянину и покидать у него навоз. Чем охотится с фотоаппаратом по деревне за спящими кошками, и выставляя их на форум.

§ 113
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 400
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 23.01.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Могли бы на выходные съездить с Барбарой к ближайшему крестьянину и покидать у него навоз.

Доктор СИЗО. Вы всего лишь вертухай. А ведёте себя как "Хозяин".
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.01.18 - 12:18
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.01.18 - 12:22
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.01.18 - 12:39
Комментарий проходит проверку.
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