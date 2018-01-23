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§ NG.kz
В Костанайской области в связи с морозами работает оперативный штаб ДЧС
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31222
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в пресс-службе ведомства, информация о том, что техника находится на автодорогах области, в оперативный штаб и не поступала. Машин с дизтопливом на трассах нет, они находятся в черте Костаная и других населенных пунктов.
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§ Vital
Re: В Костанайской области в связи с морозами работает...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5325
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.01.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- 38 для дизеля не проблема если в баке не ослиная моча. Даже летния не замерзнет при работающем двигателе. И правильно что не выпускают. Многие ездят на ослиной мочи а потом когда замерзают на дороге ,начинают материть мчс, и даже призидента.
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: В Костанайской области в связи с морозами работает...




Отправлено: 23.01.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
правильно что не выпускают. Многие ездят на ослиной мочи а потом когда замерзают на дороге ,начинают материть мчс, и даже призидента.

ты, оказывается дальнобойщик. Ну, хорошая профессия. Зачем скрывал от всех нас?

ваще
Re: В Костанайской области в связи с морозами работает...




Отправлено: 23.01.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
- 38 для дизеля не проблема


да, ты там что -то обещал как тебе пп вернут.

Гость
В Костанайской области в связи с морозами работает оперативный штаб ДЧС




Отправлено: 23.01.18 - 12:04
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