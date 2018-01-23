NG.kz В Костанайской области в связи с морозами работает оперативный штаб ДЧС



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:36 Как сообщили в пресс-службе ведомства, информация о том, что техника находится на автодорогах области, в оперативный штаб и не поступала. Машин с дизтопливом на трассах нет, они находятся в черте Костаная и других населенных пунктов.

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