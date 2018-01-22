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≡ В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за сильных морозов 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за сильных морозов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31222
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.01.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Дороги будут открыты, когда спадут морозы, - пояснили "НГ" в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог. - На дорогах сейчас дежурит снегоочистительная техника, работа этих служб переведена в усиленный режим.
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ваще
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...




Отправлено: 23.01.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я вчера это наблюдал в Астане...
Больше половины бензиновых машин остались во дворах стоять с поднятыми капотами...
Остальные друг дружку весело таскали на буксире в ближайшую автомойку отогреваться после неудачной попытки завестись с толкача ))))))))


гараж и нет проблем.
у нас в 29 сегодня. утром было.
в гараже- 9.

§ лимон
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 610
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.01.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
гараж и нет проблем.


предпусковой подогреватель двигателя и нет проблем, не привязан к гаражу и не зависишь от прогноза погоды
Профайл

ваще
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...




Отправлено: 23.01.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
предпусковой подогреватель двигателя и нет проблем,


лишние расходы. в европах больше 1 минуты нельзя стоять с включенным мотором.
мы же в десятке вроде. надо запретить эти предпускачи.

Салта
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...




Отправлено: 23.01.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
гараж и нет проблем.

Одна проблема только - гаража нет (( а в моем дворе сегодня с утра что-то ни одной машины не было. Вообще. Моя только одиноко тарахтела, прогреваясь. У всех что-ли гаражи появились?) я тоже хочу гараж, желательно недалеко от дома #sweetdream#гараж

§ лимон
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 610
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.01.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
в европах больше 1 минуты нельзя стоять с включенным мотором.


не сравнивайте климат европы и наш, так то прогрев двигателя путем работы на хх в жилой зоне и у нас запрещен

Цитата:
ваще:
лишние расходы

автомобиль и так сплошные расходы

Цитата:
ваще:
надо запретить эти предпускачи.

на каком основании?
Профайл

Бывалый
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...




Отправлено: 23.01.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
гараж и нет проблем.

Там, где ты работаешь - у тебя тоже гараж или как?
Ну вот приехал ты утром на работу и поставил машину на морозе с ветром до вечера (часиков эдак до 9 вечера) - и чем это отличается от "приехал вечером с работы и поставил машину до утра во дворе, а не в гараже"?

Бывалый
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...




Отправлено: 23.01.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
надо запретить эти предпускачи.

Надо штрафовать тех, кто коптит во дворах всю ночь на автозаводе, нарушая правила дорожного движения...
А предпускачи - это правильный путь.
Надо запретить продажу и эксплуатацию автомашин, не оборудованных предпускачами в регионах, где среднемесячная температура января ниже -5 градусов

Директор Пляжа
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...




Отправлено: 23.01.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
надо запретить эти предпускачи.

Предпускачи как раз и для того сделаны, что бы меньше мотор в холостую работал.
Эхъ ты))

ваще
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...




Отправлено: 23.01.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:


Цитата:
Бывалый:
Там, где ты работаешь - у тебя тоже гараж или как?


выхожу обычно в обед, минуты три посижу.
ну если есть дела и сьездить надо- попутно.

ваще
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...




Отправлено: 23.01.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
на каком основании?

я же писал. мы вроде в десятке. по экологии.

Гость
В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за сильных морозов




Отправлено: 23.01.18 - 11:58
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