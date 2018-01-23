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§ NG.kz
После трагедии в Актюбинской области костанайские полицейские начали проверку всех маршрутных автобусов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31222
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» будет проводиться с 22 января по 18 февраля. Как сообщает пресс-службы ДВД Костанайской области, полицейские усиленно проверяют водителей автобусов и такси.
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§ Vital
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5325
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.01.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как будут проверять? У междугородника полюбому будет в запасе паяльная лампа и канистра бензина , только канистра железная должна быть ,это правило еще с детство я помню. К тому же не один сотрудник не сможет определить техсостояние автомобиля на дороге. Наверно тех осмотр должен быть в базе или в автовокзале ,вот где нужно усилить осмотр.
Профайл

ваще
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...




Отправлено: 23.01.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///полицейские усиленно проверяют водителей автобусов и такси.///

что такое- усиленно.
так понимаю тормозят всех подряд.
но останавливать без причины запрещено.
на каком основании?
опять акция пьяный водитель?
которая каждую неделю проходит.

Житель
Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские...




Отправлено: 23.01.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому доверили?Уверен ни чего не изменится,посмотрите какие развалюхи ездят по районам,микроавтобусы.Кто когда их останавливал?С полицией решат все вопросы 5000 тенге и это все знают.Нужна прямая линия и мнение пассажиров о перевозчиках,а так порядка не будет.
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