Vital Re: После трагедии в Актюбинской области костанайские... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5325

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:14 А как будут проверять? У междугородника полюбому будет в запасе паяльная лампа и канистра бензина , только канистра железная должна быть ,это правило еще с детство я помню. К тому же не один сотрудник не сможет определить техсостояние автомобиля на дороге. Наверно тех осмотр должен быть в базе или в автовокзале ,вот где нужно усилить осмотр.