Бывалый Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за... #20







Отправлено: - 11:35 Цитата: ваще:

гараж и нет проблем.

Там, где ты работаешь - у тебя тоже гараж или как?

Ну вот приехал ты утром на работу и поставил машину на морозе с ветром до вечера (часиков эдак до 9 вечера) - и чем это отличается от "приехал вечером с работы и поставил машину до утра во дворе, а не в гараже"?