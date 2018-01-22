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≡ По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора Костанайского филиала РГП «Казахавтодор»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора Костанайского филиала РГП «Казахавтодор»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31214
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.01.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По материалам дела, в ноябре 2016 года Молдатаев заключил договор займа на поставку дизтоплива с рудненским ТОО «Стройгазсервис ЛТД». Но «Казахавтодор» получил дизтопливо на сумму более 40 млн тенге только на бумаге.
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Народный контроль
Re: По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора...




Отправлено: 22.01.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В обращении адвоката к суду сказано, что у Нурлана Молдатаева есть риск развития гипертонического криза. У него ишемическая болезнь сердца, тахикардия, повышенный уровень сахара в крови... После получения медзаключения суд решит, сможет ли Молдатаев находиться в условиях заключения.
Вор должен сидеть в тюрьме! Давайте отпустим на свободу всех воров которые воровали из бюджета!

§ сайлау курманов
Re: По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2543
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.01.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
иногда сотрудники магазина допускают недостачу и выпучив глаза , клянутся всеми святыми , что не знают откуда оно взялось, однако бывает , что сотрудники живут лучше хозяина , кто то с долгами рассчитался, кто поехал отдыхать , а кто затеял дома дорогой ремонт , рано или поздно все прояснится
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коматозник
Re: По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора...




Отправлено: 22.01.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
судью принять во внимание, что его подзащитный испытывает проблемы со здоровьем и не может находиться в колонии.

Ну,что ж это ведь совсем другое дело.
Оправдать ,помочь с путевкой в санаторий, и проводить с оркестром на лечение.
Ах ,да ,ещё и деньги ,в размере 41 л ,вернуть , они человеку понадобятся, на лечение.

ЮКА
Re: По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора...




Отправлено: 22.01.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот здорово, давайте все обзаведемся неизлечимыми болезнями и будем воровать безнаказанно, по-полной, ссылаясь на невозможность содержания в колонии.

Не все равно
Re: По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора...




Отправлено: 22.01.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где ваша человечность? Он же не человека убил....

§ drakon
Re: По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13136
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.01.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не все равно:
Где ваша человечность? Он же не человека убил....

Пусть немношко - пожертвует Малой Родине.
И его именеи назовёте какую нибудь деревню... :lol:
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§ drakon
Re: По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13136
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.01.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

что по документам недостачи дизельного топлива

Цитата:
сайлау курманов:
иногда сотрудники магазина допускают недостачу

Пожалуйста,объясните мне,что ьакое недостача?... :-o
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§ 112
Re: По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сахар в крови это проблема..
Может развиться инсульт или инфаркт..
Верная смерть..
Зачем сажать, штраф, немного конфискации, как обычно..
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§ saba
Re: По обвинению в хищении 41 млн тенге судят директора...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 175
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 23.01.18 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как не верил, так и не верю в его виновность. На прежней должности мог брать просто деньгами, однако не брал, а тут талонами (почему не сборными щетками) и на секунду, стало страшно если таких, как народный контроль допустить до власти, пол страны уже было бы расстреляно, пол страны сидели бы в лагере
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