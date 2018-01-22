Цитата: судью принять во внимание, что его подзащитный испытывает проблемы со здоровьем и не может находиться в колонии.

Ну,что ж это ведь совсем другое дело.

Оправдать ,помочь с путевкой в санаторий, и проводить с оркестром на лечение.

Ах ,да ,ещё и деньги ,в размере 41 л ,вернуть , они человеку понадобятся, на лечение.