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§ NG.kz
информация для тех кому грустно)
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31214
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.01.18 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас довольно-таки часто у жителей бывает настроение не очень. Случайно наткнулся на средство от грусти) Подключил в скайпе синхронный переводчик,поставил для пробы собеседнику французский, себе-русский.
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§ 112
Re: информация для тех кому грустно)
112


(Пользователи)
Сообщений: 8961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Над собой нужно смеяться, что не выучил, не учился хорошо и не хочешь учиться..
А на гугол надеяться, что он за тебя сам все сделает, накормит и напоит, я бы не стал..
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§ yudjin
Re: информация для тех кому грустно)
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5049
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.01.18 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
переводчик переводит русский собеседника в француский и оратно в русский)

это нынче не актуально... вот если бы на латиницу и обратно...
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Народный контроль
Re: информация для тех кому грустно)




Отправлено: 22.01.18 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да хороший переводчик просто ударение не там ставит... уморительно переводит... на русском "БухАем" на "бУхаем". Типа монолог,-"Вася с Мишей бУхают боярышник" Смешно но по смыслу всё таки понятно что Вася с Мишей бухАют.

§ Vital
Re: информация для тех кому грустно)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5322
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.01.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Капец. Вчк это реально уже диагноз. :lol:
Профайл

...
Re: информация для тех кому грустно)




Отправлено: 22.01.18 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Да хороший переводчик просто ударение не там ставит... уморительно переводит... на русском "БухАем" на "бУхаем". Типа монолог,-"Вася с Мишей бУхают боярышник" Смешно но по смыслу всё таки понятно что Вася с Мишей бухАют.


с утра. каминг -аут. Миша. бухает.
Васю не обижай.

§ yudjin
Re: информация для тех кому грустно)
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5049
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.01.18 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще смешнее: вчкбаева под контролем специалистов наркодиспансера скрывает свою алкоголезависимость...
смысл ясен: латентная алкоголичка.
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ТАНОМИ
Re: информация для тех кому грустно)




Отправлено: 22.01.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
на русском "БухАем" на "бУхаем". Т


Действительно, "у кого что болит, тот о том и говорит"

Семен
Re: информация для тех кому грустно)




Отправлено: 22.01.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас довольно-таки часто у жителей бывает настроение не очень - это называется депрессивное состояние или как в старину на Руси говорили хандра, ходит человек по земле вроде все есть, и в какой то момент теряется смысл жизни, этим болеют и миллионеры и бедняки, просто напросто как и компьютеру человеку надо перезапустить программу, если богаты он обращается к психиатру, если нет таких возможности начинает лечиться традиционным способом пить в черную.
Однако на Руси, помещики изобрели способ лечения крепостных крестьян, а их в одно время доходило до 90% населения Российской империи и понятно дело что психиатров не напасешся да и священники работали очень неэффективно, не установлено кто автор кто автор изобретения лечения, но это был очень эффективный и малозатратный способ лечения, просто если помещик или приближенные люди замечали, что кто то из крестьян захандрил, его волокли к барину барин давал указание обученному человеку, что бы выпороли впавшего в депрессию крестьянина или крестьянку в конюшне, там его пороли с умением дела посыпая солью и обрызгивая водой, тут главное не переусердствовать, говорят были такие умельцы, что передавались от помещика к помещику, для профилактической работы с населением, после порки человек отлежавшись с недельку выходил на божьи свет как будто народился заново. Конечно способ очень жестоки хотя и эффективны, да и мастеров таких сейчас не сышишь, где то прочитал, что бы избавится от депрессии нужно пережит стресс и тогда депрессия проходит, может и вас есть какие способы избавиться от депрессии?

...
Re: информация для тех кому грустно)




Отправлено: 22.01.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Семен:

вчкушка, опять ты
:-o

Александр Родионович Бородач
Re: информация для тех кому грустно)




Отправлено: 22.01.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
я бы не стал..

Да тебя и не просят
:lol:

Александр Родионович Бородач
Re: информация для тех кому грустно)




Отправлено: 22.01.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вчк это реально уже диагноз.

Это приговор :lol:

Семен
Re: информация для тех кому грустно)




Отправлено: 22.01.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
вчкушка, опять ты

да не вчкушка, Саймен я, по Русский Семен, что бы вам было поудобнее.

Семен-саймен
Re: информация для тех кому грустно)




Отправлено: 22.01.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я продолжу про крепостной строй, в те времена пьянства на Руси небыло вообще, это потом когда распустили крестьян они и запили, потому как барин следил за этим, лечение алкоголизма, то же было таким же, если не исправлялся продавали в солдаты или другому помещику.

Гость
информация для тех кому грустно)




Отправлено: 23.01.18 - 00:34
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