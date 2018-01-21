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§ NG.kz
Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует МНЭ РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31214
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.01.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В МНЭ уверены, что новый Налоговый кодекс позволяет снизить количество нелегально сдающих квартиры граждан из-за сниженной вдвое налоговой ставки.
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§ Сергей_я
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2342
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 22.01.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да никто не будет платить. Тут даже дело не в 1%. Дело в том, что лишний геморняк. открывать ИП, отчеты и прочее...
А вот когда начнут конкретно пасти эти квартиры, и наказывать, тогда возможно толк и будет. Вот в этом я как раз сомневаюсь. Это не так просто, это им не цену на паспорт поднять с потолка в 2 раза. Тут сложнее, тут нужно работать.

[Исправлено: Сергей_я, 22.01.2018 - 12:20]
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рудничанин
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 22.01.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Подозреваю что вуайери́змом страдаете? Фууу как некрасиво!


ответ достойный. но понятный. Фууу.

§ 112
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
за квартиру на кассовом пробиваю,там правда 3%,зато удобно

Тоже хочу кассу, на ней можно делать деньги, не сдавая квартиры даже, по квитанциям.
Но пока я в ней ни бум бум..
Заполнил на 20 тысяч тенге в сутки, на месяц 600, взял свои 60 тысяч минус 3, 57 выходит и спишь спокойно..
И это же многим так бюджетникам..
Тысяч 200 можно делать стабильно, не сдавая хаты..
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§ 112
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Дело в том, что лишний геморняк. открывать ИП, отчеты и прочее...

Полчаса зарегистр роваться кск ИП и столько же открыть патент.
Заплатить в кассу еще что то и правильно расчитать..
Ну пару дней..
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§ Добринцофф
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5740
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.01.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Да никто не будет платить. Тут даже дело не в 1%. Дело в том, что лишний геморняк. открывать ИП, отчеты и прочее...

Согласен,у меня если бы не было ИП то ради сдачи в аренду квартиры и не открывал бы,а так всё равно уже открыто,а платить там копейки.
Можно ещё как физлицо заплатить ,но там вроде 10%
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ваще
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 22.01.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я аренду за квартиру на кассовом пробиваю,там правда 3%,зато удобно.


не понятно. то тебя за нелегальную торговлю алкоголем штрафуют.
а тут ты лапочка такая я отбиваешь на кассовом аппарате за аренду квартир.
у тебя пос терминал для квартиры так понимаю есть. счет в банке.

§ 112
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Согласен,у меня если бы не было ИП то ради сдачи в аренду квартиры и не открывал бы,а

А если бы отлавливали и занимались этим постоянно?
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ваще
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 22.01.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я сдаю, и не плачу.
у меня там живут "родственники". прописанные временно, на год.
брать плату с них - это не принято как то.

§ Сергей_я
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2342
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 22.01.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А если бы отлавливали и занимались этим постоянно?

Маловероятно. Слишком много людей снимает жилье у нас. В Астане по-моему там съемных больше чем даже обычных)) Хотели бы заняться, уже б занялись этим. При чем большая чать тех же полицаев прекрасно знают кто у них на районах сдает квартиры. Хотели бы, давно б уже поймали всех причастных к этому.
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1952/доктор СИЗО
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 22.01.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А если бы отлавливали и занимались этим постоянно?

давай с тебя и начнем!!!! Напомни нам телефон доверия рудненской налогой инспекции.)))))))

§ Добринцофф
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5740
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.01.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
не понятно. то тебя за нелегальную торговлю алкоголем штрафуют.
а тут ты лапочка такая я отбиваешь на кассовом аппарате за аренду квартир.
у тебя пос терминал для квартиры так понимаю есть. счет в банке.

Алекс всё смешал в кучу алкоголь,квартиры,пос терминал ,чё там в гаражах наливают с утра пораньше? :lol:
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§ Добринцофф
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5740
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.01.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А если бы отлавливали и занимались этим постоянно?

тогда да,пришлось бы открывать.
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Александр Родионович Бородач
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 22.01.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот за эти хаты зачем платить?

Будешь платить.Я сказал! :lol:
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