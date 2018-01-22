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§ NG.kz
Снижать налоги за помощь малой родине предложили в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31214
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.01.18 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поддержка родной области бизнесменами, переехавшими в другие регионы, может стать одним из видов благотворительности и получить налоговые преференции. Об этом сообщил вице-министр труда и соцзащиты населения Нуржан Альтаев.
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надо помагать
Re: Снижать налоги за помощь малой родине предложили в...




Отправлено: 22.01.18 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо бы этот вопрос решить и на международном уровне с РФ, много наших земляков выехало за пределы РК туда, и видно даже из обсуждении на форумах, что переживают, тоскуют за свою малую Родину, ведь они то же могли бы внести ощутимы вклад, например открыть фонд, счет в акимате, как только увидел, что на малой Родине чего не хватает чего то или делают из дешевого материала, а душа болит, не браться за компьютер и критиковать, а сразу к банкомату и закинул туда на счет на сколько душа болит за Родину и сиди спокойно, вот кстати на счет переименовании Давыденовки, вот многие высказывали недовольство, а там один житель Давыденовки Мукушев взял да и пообещал отремонтировать спорт зал оснастить, сами наверное видели в основном там живет молодежь не очень зажиточная, могли бы им всем купить на развод к примеру по корове, пяток овец, десяток гусей и было бы название прежнее, а то целыми днями тоскуете по сухому.

§ 112
Re: Снижать налоги за помощь малой родине предложили в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Если каждый выехавший костанаец начнет сейчас здания, улицы, поселки, дороги и реки переименовывать на свое имя, получится какоц то дебилизм..
А что, Март можно назвать именем Святоши..
Цум еще одним именем.
Церкви, мечети, магазины..
Перекресток имени 112го..
Остановка Добринцофа..
Конечная от Алекса..
Кладбище имени Серого..
Те кто там лежит, назвать серыми волками..
Профайл

§ 112
Re: Снижать налоги за помощь малой родине предложили в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Морг имени Виктора..
Вы еще не у нас?
Тогда мы идем к вам.
Подпись Енг..
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Снижать налоги за помощь малой родине предложили в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2543
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.01.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чем отличается благотворительность на местах от тех кто выехал ?
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надо помогать
Re: Снижать налоги за помощь малой родине предложили в...




Отправлено: 22.01.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
чем отличается благотворительность на местах от тех кто выехал ?

Уважаемы, дело в том что, к примеру в Армении то же не меньше наших выехавших на ПМЖ в другие страны любят свою Родину, и у них больше половины ВВП составляют отчислениями из за рубежа от соплеменников, и это не считая пожертвовании, чем наши хуже их них? у нас то же могли бы оказывать свою посильную помощь своей малой Родине, я не говорю половину ВВП, а хотя бы четверть, а так что себя попусту бить себя в грудь, помоги реально.

§ 112
Re: Снижать налоги за помощь малой родине предложили в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, пусть благотворители требуют переименование костанайского акимата, имен всех акимов, их заместителей и их секретарей..
С их женами и детьми..
Ну или работников правительства.
Аналогично с переменой имен детям..
Пусть меняют имена работников Цонов и других бюджетных организаций, где имена не "так звучат" и тд..
Вообще стыдно должно быть, за милостыню кто то готов родному дитя имя изменить получается, если это будет благотворитель..
Просить, это тяжкий грех..
Просить нужно у Аллаха и помогать ему в этом..
Но не у себе подобного, если у тебя руки ноги целы..
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365
Re: Снижать налоги за помощь малой родине предложили в...




Отправлено: 22.01.18 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
чем отличается благотворительность на местах от тех кто выехал ?

Эх уважаемы, так они уже возвращаются. В январе этого года 6722 студента, обучающихся за рубежом, подали документы, чтобы вернуться на обучение в казахстанские вузы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.«Из всего количества поданных заявлений, 6077 — от студентов российских вузов. так что мы погорячились с благотворительностью.

§ 113
Re: Снижать налоги за помощь малой родине предложили в...
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 22.01.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
надо помагать:
например открыть счет в акимате,

Уже что,всё украли? Давайте номер счёта.
Профайл

надо помагать
Re: Снижать налоги за помощь малой родине предложили в...




Отправлено: 22.01.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
надо помагать:
например открыть счет в акимате,

Уже что,всё украли? Давайте номер счёта.

Вы еще ни копейки не закинули, уже спрашиваете, украли или не украли, вы сначала закиньте, да столько что бы было что украсть и что бы еще и оставалось, вы думаете на западе не воруют, воруют еще как воруют, просто там так много поступает средств, что то, что украдено как капля в море.
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