надо помагать Re: Снижать налоги за помощь малой родине предложили в... #1







Отправлено: - 17:59 Надо бы этот вопрос решить и на международном уровне с РФ, много наших земляков выехало за пределы РК туда, и видно даже из обсуждении на форумах, что переживают, тоскуют за свою малую Родину, ведь они то же могли бы внести ощутимы вклад, например открыть фонд, счет в акимате, как только увидел, что на малой Родине чего не хватает чего то или делают из дешевого материала, а душа болит, не браться за компьютер и критиковать, а сразу к банкомату и закинул туда на счет на сколько душа болит за Родину и сиди спокойно, вот кстати на счет переименовании Давыденовки, вот многие высказывали недовольство, а там один житель Давыденовки Мукушев взял да и пообещал отремонтировать спорт зал оснастить, сами наверное видели в основном там живет молодежь не очень зажиточная, могли бы им всем купить на развод к примеру по корове, пяток овец, десяток гусей и было бы название прежнее, а то целыми днями тоскуете по сухому.