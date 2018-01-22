/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по направлению "Костанай-Алматы", в этом году обновит вагонный парк		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по направлению "Костанай-Алматы", в этом году обновит вагонный парк
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31214
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.01.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ТОО "Турксиб Астана" является собственником пассажирских вагонов по трем направлениям: "Костанай-Алматы", "Костанай-Караганда", "Костанай-Аркалык". Тендер на обслуживание этих направлений ТОО выиграло на 20 лет.
Читать новость

Всем общий
Re: ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по...




Отправлено: 22.01.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх еще придется продержатся одну зиму в холоде и морозе.Ну ничего продержимся будем надеяться на то что летом действительно вы купите новые вагоны.

Житель
Re: ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по...




Отправлено: 22.01.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага купят,два.

Рина
Re: ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по...




Отправлено: 22.01.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше были кажется "Пассажирские перевозки", нормальные вагоны. Зачем поменяли перевозчика. Купим в России говорят. В Петропавловске раньше делали, чё там не купят. Куда те вагоны дели. У нас открывали в каком-то городе завод, на всю республику кричали, где он. Чё там не купят. Чё за машахат. То угля нет возить вагонов, то на юг не могут найти вагон муку отвезти. Убирать этого Рожко надо. То поезда ломаются на пол пути с Астаны до Костная. Раньше такого не было

Пассажир
Re: ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по...




Отправлено: 22.01.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 вагона купе на 4 состава - это очень мало

ГуКа
Re: ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по...




Отправлено: 22.01.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рина:
Я с вами согласна, раньше такого не было. Сейчас самые ужасные вагоны, ехали с Астаны 27 декабря, попался вагон, где двери поставили как в квартирах, самые дешевые, на потолках люстры таблетки, и смешно и страшно, живем в 21 веке. Вонь невозможная и грязь...
А про туалеты лучше и не впоминать

§ 113
Re: ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по...
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 22.01.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда купите новые вагоны. Незабудте стульчики тоже купить,как на фото.
Профайл

Александр Родионович Бородач
Re: ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по...




Отправлено: 22.01.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:

А где цифры 112? Прошу рассказать как мы эти самые вагоны быстро-быстро "измажем",потому что мы без культурные и мало воспитанные. Ну-с ;-)

Александр Родионович Бородач
Re: ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по...




Отправлено: 22.01.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГуКа:
А про туалеты лучше и не впоминать

А про туалеты все знают заветные цифры 112 :lol:
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 100
Пользователей: 0
Всего: 100

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх