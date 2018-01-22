Рина Re: ТОО "Турксиб Астана", обслуживающее поезда по... #3







Отправлено: - 16:23 Раньше были кажется "Пассажирские перевозки", нормальные вагоны. Зачем поменяли перевозчика. Купим в России говорят. В Петропавловске раньше делали, чё там не купят. Куда те вагоны дели. У нас открывали в каком-то городе завод, на всю республику кричали, где он. Чё там не купят. Чё за машахат. То угля нет возить вагонов, то на юг не могут найти вагон муку отвезти. Убирать этого Рожко надо. То поезда ломаются на пол пути с Астаны до Костная. Раньше такого не было