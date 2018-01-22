Семен Re: информация для тех кому грустно) #8







Отправлено: - 12:22 У нас довольно-таки часто у жителей бывает настроение не очень - это называется депрессивное состояние или как в старину на Руси говорили хандра, ходит человек по земле вроде все есть, и в какой то момент теряется смысл жизни, этим болеют и миллионеры и бедняки, просто напросто как и компьютеру человеку надо перезапустить программу, если богаты он обращается к психиатру, если нет таких возможности начинает лечиться традиционным способом пить в черную.

Однако на Руси, помещики изобрели способ лечения крепостных крестьян, а их в одно время доходило до 90% населения Российской империи и понятно дело что психиатров не напасешся да и священники работали очень неэффективно, не установлено кто автор кто автор изобретения лечения, но это был очень эффективный и малозатратный способ лечения, просто если помещик или приближенные люди замечали, что кто то из крестьян захандрил, его волокли к барину барин давал указание обученному человеку, что бы выпороли впавшего в депрессию крестьянина или крестьянку в конюшне, там его пороли с умением дела посыпая солью и обрызгивая водой, тут главное не переусердствовать, говорят были такие умельцы, что передавались от помещика к помещику, для профилактической работы с населением, после порки человек отлежавшись с недельку выходил на божьи свет как будто народился заново. Конечно способ очень жестоки хотя и эффективны, да и мастеров таких сейчас не сышишь, где то прочитал, что бы избавится от депрессии нужно пережит стресс и тогда депрессия проходит, может и вас есть какие способы избавиться от депрессии?