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≡ "Я читаю, как нас троллят". Возможный запрет на полиэтиленовые пакеты прокомментировал Бозумбаев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Я читаю, как нас троллят". Возможный запрет на полиэтиленовые пакеты прокомментировал Бозумбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31214
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.01.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На брифинге в правительстве министру задали вопрос с просьбой разъяснить информацию о предполагаемом запрете на бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов в Казахстане.
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тырц-пырц
Re: "Я читаю, как нас троллят". Возможный запрет на...




Отправлено: 22.01.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поэтому мы изучаем опыт международный в первую очередь. Вы знаете, что большое количество лет нужно, чтобы в почве полиэтилен мог каким-нибудь образом "переработаться", грубо говоря, поэтому он несет большой вред окружающей среде", - сказал министр.

сколько ушло денег на "изучение мирового опыта?"

§ сайлау курманов
Re: "Я читаю, как нас троллят". Возможный запрет на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2543
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.01.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эти разовые мешочки тоньше гандона , делайте потолще и продавайте по дороже , может тогда народ согласится пользоваться ими многократно , бабули уж точно не будут выбрасывать
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Фу
Re: "Я читаю, как нас троллят". Возможный запрет на...




Отправлено: 22.01.18 - 19:16
Комментарий удален модератором.

§ CrazyBeaver
Re: "Я читаю, как нас троллят". Возможный запрет на...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 22.01.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хожу в магазин с сумкой, сшитой тещей, из моих старых джинс. И все "ОК", все сложил и не трясусь, что пакеты не выдержит и все выпадет и ничего не загрязняю.
Профайл

Народный контроль
Re: "Я читаю, как нас троллят". Возможный запрет на...




Отправлено: 22.01.18 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Впору пора сознательным людям пользоваться авоськами. Плетенная сетка-авоська - это один из наиболее узнаваемых символов советской эпохи. И экология будет меньше страдать! Всё зависит от самих людей!
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