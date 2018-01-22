CrazyBeaver Re: "Я читаю, как нас троллят". Возможный запрет на... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 86

Регистрация: 27.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:06 Хожу в магазин с сумкой, сшитой тещей, из моих старых джинс. И все "ОК", все сложил и не трясусь, что пакеты не выдержит и все выпадет и ничего не загрязняю.