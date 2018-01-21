Сергей_я Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует... #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2341

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:07 Да никто не будет платить. Тут даже дело не в 1%. Дело в том, что лишний геморняк. открывать ИП, отчеты и прочее...

А вот когда начнут конкретно пасти эти квартиры, и наказывать, тогда возможно толк и будет. Вот в этом я как раз сомневаюсь. Это не так просто, это им не цену на паспорт поднять с потолка в 2 раза. Тут сложнее, тут нужно работать.



[Исправлено: Сергей_я, 22.01.2018 - 12:20]