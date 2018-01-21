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§ NG.kz
Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует МНЭ РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.01.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В МНЭ уверены, что новый Налоговый кодекс позволяет снизить количество нелегально сдающих квартиры граждан из-за сниженной вдвое налоговой ставки.
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§ Сергей_я
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2341
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 22.01.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да никто не будет платить. Тут даже дело не в 1%. Дело в том, что лишний геморняк. открывать ИП, отчеты и прочее...
А вот когда начнут конкретно пасти эти квартиры, и наказывать, тогда возможно толк и будет. Вот в этом я как раз сомневаюсь. Это не так просто, это им не цену на паспорт поднять с потолка в 2 раза. Тут сложнее, тут нужно работать.

[Исправлено: Сергей_я, 22.01.2018 - 12:20]
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Гость
Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует МНЭ РК




Отправлено: 22.01.18 - 12:09
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§ 112
Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует МНЭ РК
112


(Пользователи)
Сообщений: 8950
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 12:10
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§ 112
Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует МНЭ РК
112


(Пользователи)
Сообщений: 8950
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 12:12
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§ Добринцофф
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5737
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.01.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Да никто не будет платить. Тут даже дело не в 1%. Дело в том, что лишний геморняк. открывать ИП, отчеты и прочее...

Согласен,у меня если бы не было ИП то ради сдачи в аренду квартиры и не открывал бы,а так всё равно уже открыто,а платить там копейки.
Можно ещё как физлицо заплатить ,но там вроде 10%
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Гость
Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует МНЭ РК




Отправлено: 22.01.18 - 12:15
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§ 112
Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует МНЭ РК
112


(Пользователи)
Сообщений: 8950
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 12:23
Комментарий проходит проверку.
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