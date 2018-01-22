NG.kz Костанайцы массово жалуются антимонопольщикам на перерасчет за незаконно начисленный газовый коэффициент



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31204

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:42 В начале января мы писали о костанайце Александре Морозове, а на днях с таким же полным раскладом, вплоть до тиына, пришел житель п. Заречный Василий Алейников. Он подсчитал, что с 2015 года переплатил филиалу АО «КазТрансГаз Аймак» 8062,55 тенге.

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