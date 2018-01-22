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≡ Костанайцы массово жалуются антимонопольщикам на перерасчет за незаконно начисленный газовый коэффициент		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайцы массово жалуются антимонопольщикам на перерасчет за незаконно начисленный газовый коэффициент
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.01.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В начале января мы писали о костанайце Александре Морозове, а на днях с таким же полным раскладом, вплоть до тиына, пришел житель п. Заречный Василий Алейников. Он подсчитал, что с 2015 года переплатил филиалу АО «КазТрансГаз Аймак» 8062,55 тенге.
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Djonny
Re: Костанайцы массово жалуются антимонопольщикам на перерасчет...




Отправлено: 22.01.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я вообще никаких возвратных средств на счету не заметил

§ сайлау курманов
Re: Костанайцы массово жалуются антимонопольщикам на перерасчет...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2538
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.01.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в 14 году меня заставили счетчик занести домой из улицы , мол газ холодный по счетчику покажет малый объем , пришлось новый тех условие и монтажные работы оплачивать как за новую установку ,а коэффициент как начисляли так и продолжают
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* Сыкымы
Костанайцы массово жалуются антимонопольщикам на перерасчет за незаконно начисленный газовый коэффициент
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 22.01.18 - 12:18
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