Цитата: 112:

Стоимость барокамеры 3950 один сеанс.

Пройти нужно 5 сеансов..

Да уш..

После обеда нужно идти по морозу и снимать денюшку с карточки, если туда накладут..



я там полежал минут десять, кнопку нажимал, в окна стучал, никого нет.

потом девчушка появилась в иллюминаторе, сказал знаками - открывай.

хотя там громкая связь есть. но она не знала как ее включить.

сказал- больше ни в жизнь. . денег не взяли.

а суммы назывались такие, точно не помню.