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§ NG.kz
Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует МНЭ РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.01.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В МНЭ уверены, что новый Налоговый кодекс позволяет снизить количество нелегально сдающих квартиры граждан из-за сниженной вдвое налоговой ставки.
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§ 112
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8950
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Кому ты заливаешь. Говорю спалился. Была в НГ даже статья как налоговики на Складской это

Что на Складской?
Не знаю что там они объясняли..
Заплатил 1 процент и сплю спокойно..
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Директор Пляжа
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 21.01.18 - 18:21
Комментарий удален модератором.

1952/ Доктор СИЗО
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 21.01.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну по крайней мере у нас нет тут ваших пакистанских законов..

Цитата:
Алиса:
так вроде Марик никогда не затрагивал вопроса - законно или незаконно он сдает. Все "местные" знают что он сдает, а о судьбе финансов))) мало кто интересовался)))

Не юли юродивый. Не понравились тебе арабские законы про сдатчиков жилья? Ты же с утра до вечера талдычешь на форуме про то, как хотел бы жить в демократической и честной стране. А сам бегаешь из одной больницы в другую, что бы восстановить мнимую инвалидность. Что бы соскочить с крючка своего участкового, который давно хочет закрыть тебя в тюрьму как злостного тунеядца. Подумай о своей жизни. На какие глупости свои года тратишь? Профессиональный комментатор)))))) Сказал бы об этом, но модератор не пропустит((((((( :-) :-( ;-) :lol:

1952/ Доктор СИЗО
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 21.01.18 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Заплатил 1 процент и сплю спокойно.
Не спишь ты давно спокойно, а просыпаешься каждые полчаса в холодном поту. Какая гарантия, что тебя не кинет или не сдаст в налоговую твой очередной суточник, заболевший триппером или гонореей? Как говорится, сколько веревочка не вьется, а конец будет.

§ Алиса
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3966
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 22.01.18 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
так палишь?

Електрон, да че ж так то вы меня?))) Я только отрытые источники использовала, да при том еще и "авторские". Че ж я вообще плохая такая? :oops: :lol: :lol:
Цитата:
рудничанин:
ви ево та любитете взасос.

Подозреваю что вуайери́змом страдаете? Фууу как некрасиво! Но то, что признались вот так вслух - уже похвально - уже на пути к излечению... .
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§ 112
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8950
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 07:06
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8950
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 07:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/ Доктор СИЗО:
больницы в другую, что бы восстановить мнимую инвалидност

То есть если ты видишь где то тут инвалида, ты ему не веришь и думаешь что это мнимый инвалид?
Вот пока у нас в стране будут с таким высокомерием относиться к инвалидам такие как ты, у нас ничего хорошего с больными людьми абсолютно не произойдет..
Побойся Бога, не зря ведь говорят, все возвращается вдвойне бумерангом..
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§ Dan
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 203
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 22.01.18 - 08:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1% с 01.01.18, выведут из тени какую-то часть нелегально сдающих, которые поведутся на эту удочку и начнут поэтапно повышать налог. Гамбит. г-н вице-трепач сразу бы описал процесс закрытия ИП, сроки, документы. Только не на бумаге, а на практике. Открыть-то легко...
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§ 112
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8950
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dan:
которые поведутся на эту удочку и начнут поэтапно повышать налог. Гамбит

В начале 2000х, по моему пару лет, вообще без налогов и без ничего разрешали, объявляя моратории по году..
Там знакомые налоговики говорили что ничего не могут сделать, только если заявление написать за что нибудь..
Так что даже если и повысят, то пусть тех, кто не платит налогов, закрывают и не жалеют..
Я сейчас за это.
Зато будет здоровая конкуренция..
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...
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 22.01.18 - 09:09
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 22.01.18 - 09:17
Комментарий удален модератором.

1952/доктор СИЗО
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 22.01.18 - 10:40
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 22.01.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как 1% ??? К этому 1% прицепчиком добавляются 10% пенс. и платеж в ФОМС.

Директор Пляжа
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 22.01.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Так ты уже и инвалидом стал?

§ Добринцофф
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5737
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.01.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Заплатил 1 процент и сплю спокойно..

Я аренду за квартиру на кассовом пробиваю,там правда 3%,зато удобно.
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