Цитата: 112:

Ну по крайней мере у нас нет тут ваших пакистанских законов..

Цитата: Алиса:

так вроде Марик никогда не затрагивал вопроса - законно или незаконно он сдает. Все "местные" знают что он сдает, а о судьбе финансов))) мало кто интересовался)))

Не юли юродивый. Не понравились тебе арабские законы про сдатчиков жилья? Ты же с утра до вечера талдычешь на форуме про то, как хотел бы жить в демократической и честной стране. А сам бегаешь из одной больницы в другую, что бы восстановить мнимую инвалидность. Что бы соскочить с крючка своего участкового, который давно хочет закрыть тебя в тюрьму как злостного тунеядца. Подумай о своей жизни. На какие глупости свои года тратишь? Профессиональный комментатор)))))) Сказал бы об этом, но модератор не пропустит(((((((