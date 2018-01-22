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Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.01.18 - 07:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Марик, ты дуру не гони. Давай на улицу, снег кидать, а то смотри ка расслабился. Борщ ему подавай, пылесос.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8950
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Барокамера..



Весь прикол в том, что тем кто болел туберкулезом, у тех какие то полости в легких образуются и тем она противопоказана..
Отправили на рентген..
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.01.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Весь прикол в том, что тем кто болел туберкулезом, у тех какие то полости в легких образуются и тем она противопоказана..
Отправили на рентген..

Тебя уже в космос отправляют? Полетай немного, будешь первым казахским космонавтом. Может потом дурку перестанешь включать? 8-) :-o :lol: ;-) :-(

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8950
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стоимость барокамеры 3950 один сеанс.
Пройти нужно 5 сеансов..
Да уш..
После обеда нужно идти по морозу и снимать денюшку с карточки, если туда накладут..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8950
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, туда со смартфоном пустят, описывать непередаваемые ощЮщения замкнутого пространства..
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ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.01.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Стоимость барокамеры 3950 один сеанс.
Пройти нужно 5 сеансов..
Да уш..
После обеда нужно идти по морозу и снимать денюшку с карточки, если туда накладут..


я там полежал минут десять, кнопку нажимал, в окна стучал, никого нет.
потом девчушка появилась в иллюминаторе, сказал знаками - открывай.
хотя там громкая связь есть. но она не знала как ее включить.
сказал- больше ни в жизнь. . денег не взяли.
а суммы назывались такие, точно не помню.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8950
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 11:31
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8950
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Может потом дурку перестанешь

У тебя лично что за проблемы?
Знаешь, я не Уважаю тех, кто на меня заявляет в полицию по мелочам и требует денег..
Это мое все..
Ни на кого не намекаю..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8950
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
полежал минут десять, кнопку

Как в могиле или в гробу?
Посмотрим..
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.01.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Стоимость барокамеры 3950 один сеанс.
Пройти нужно 5 сеансов..
Да уш..
После обеда нужно идти по морозу и снимать денюшку с карточки, если туда накладут..

денег не жалей. Все окупится, когда получишь назад свою 2 группу инвалидности. Пойдешь на легкий труд. Комментарии писать с утра до ночи.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.01.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что ты в нашей городской? а не в родном городе.
или в своей жемчужине на уральской.
кстати не спрашивали, состоите ли вы в системе ОМС, или как там.
перечислили ли вы взносы.
похоже резать тебя будут.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.01.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Как в могиле или в гробу?


да, примерно так.
правда ни там ни там пока не был.
но наверное люди, кого закапывали живыми,
в состоянии клинической смерти например, они испытывали
думаю тоже самое.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.01.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
денег не жалей.


доктор,озвучьте сколько у вас украли из бардачка,
ну размер пенсии по другому.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 22.01.18 - 12:15
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 22.01.18 - 12:29
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
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