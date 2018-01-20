Цитата: Директор Пляжа:

Отправлено: 22.01.18 - 11:29

В Казахстане чаще всего попадают в ДТП автомобили Toyota, Mercedes, Volkswagen, ВАЗ и Аudi, сообщает Today.kz

Так что ВАЗы только на 4 месте, после японцев и немцев.



Хех..

Сравнил ВАЗ и Тойоту..

Это как сравнить 9ку и Лексус.

Тоже ведь Тойота..

Это детское сравнение.

Не занимайся детством..

Сравнивают совсем по другому, по маркам, по ценовым категориям, по безопасности, по наличию смертности и тд..

А то что где то там старая шестерка в 200й раз врезалась и та же Венза впервые и у них засщитано по одному разу официально, ничего не значит..