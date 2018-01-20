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§ NG.kz
Авария в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла в первом часу дня на перекрестке Алтынсарина - Л.Беды. Парень завис на заборе!
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07
Re: Авария в Костанае




Отправлено: 20.01.18 - 19:51
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Авария в Костанае




Отправлено: 22.01.18 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной дешёвый ТАЗ за рулём которого был камикадзе угрожал жизни и здоровью ни в чём не повинных пешеходов. Впору вместо ограждений устанавливать железобетонные блоки либо запретить повсеместно использование ТАЗов. И отправлять горе водителей на пересдачу, кто получал удостоверение на право вождения в Рудном.

§ dandiv
Re: Авария в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 524
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 22.01.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По вашему камикадзе только на тазах разъезжают???
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§ Victor Yang
Re: Авария в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10187
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.01.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
По вашему камикадзе только на тазах разъезжают???

Это болезнь такая - Россия головного мозга. При таком заболевании во всех злоключениях мерещится Россия. Если в ситуации Россию никак не приплести, то делается вывод, что там всё равно хуже и с просторов всемирной паутины достаются аналогичные (хотя это не обязательно) истории.
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...
Re: Авария в Костанае




Отправлено: 22.01.18 - 11:02
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Авария в Костанае




Отправлено: 22.01.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане чаще всего попадают в ДТП автомобили Toyota, Mercedes, Volkswagen, ВАЗ и Аudi, сообщает Today.kz
Так что ВАЗы только на 4 месте, после японцев и немцев.

§ 112
Re: Авария в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 8950
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Отправлено: 22.01.18 - 11:29
В Казахстане чаще всего попадают в ДТП автомобили Toyota, Mercedes, Volkswagen, ВАЗ и Аudi, сообщает Today.kz
Так что ВАЗы только на 4 месте, после японцев и немцев.

Хех..
Сравнил ВАЗ и Тойоту..
Это как сравнить 9ку и Лексус.
Тоже ведь Тойота..
Это детское сравнение.
Не занимайся детством..
Сравнивают совсем по другому, по маркам, по ценовым категориям, по безопасности, по наличию смертности и тд..
А то что где то там старая шестерка в 200й раз врезалась и та же Венза впервые и у них засщитано по одному разу официально, ничего не значит..
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§ 112
Авария в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 8950
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.01.18 - 12:21
Комментарий проходит проверку.
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