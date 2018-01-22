Rem Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 643

Регистрация: 10.02.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:23 Цитата: Добринцофф:

А зимнюю солярку для кого продают?

Если тебе продали на нашей АЗС солярку по цене зимней , не факт что она зимняя

На заправке заправлялся, фура рядом стояла, с РФ шла. Так у него на крыле 5литровка была прикреплена с нашей зимней и с зимней РФ. Наша как молоко была, российская - как вода прозрачная.

Видимо и МЧС что то подозревает о качестве нашего топлива