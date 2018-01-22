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§ NG.kz
В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за сильных морозов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.01.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Дороги будут открыты, когда спадут морозы, - пояснили "НГ" в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог. - На дорогах сейчас дежурит снегоочистительная техника, работа этих служб переведена в усиленный режим.
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§ Добринцофф
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5737
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.01.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сегодня с 9.00 в Костанайской области закрыты все дороги областного значения для автомобилей на дизельном топливе.

А зимнюю солярку для кого продают?

[Исправлено: Добринцофф, 22.01.2018 - 11:56]
Профайл

азат
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...




Отправлено: 22.01.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономят, хозяева автомашин, особенно грузовых автомашин.

§ Rem
Re: В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за...
Rem


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 643
Регистрация: 10.02.11
Отправлено: 22.01.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А зимнюю солярку для кого продают?

Если тебе продали на нашей АЗС солярку по цене зимней , не факт что она зимняя :lol:
На заправке заправлялся, фура рядом стояла, с РФ шла. Так у него на крыле 5литровка была прикреплена с нашей зимней и с зимней РФ. Наша как молоко была, российская - как вода прозрачная.
Видимо и МЧС что то подозревает о качестве нашего топлива 8-)
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Гость
В Костанайской области ввели ограничения на дорогах из-за сильных морозов




Отправлено: 22.01.18 - 12:30
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