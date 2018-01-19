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≡ Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД Рудного арестован за взятку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД Рудного арестован за взятку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.01.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как стало известно «НГ», ему предъявили ст. 366 ч. 2 УК РК (получение взятки, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие). Рудненский городской суд санкционировал арест.
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§ drakon
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13125
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.01.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лена:
Панченко уже оформлял пенсию,

Очень неумно - поступил... :-o
Профайл

Т 80 2А46-1
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 21.01.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
скрывать нечего

Ты ж не " короткие сапоги " , значит не к тебе относится . И вообще к теме " жолика " - никак .

привет из тунгуски
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 21.01.18 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Т 80 2А46-1:
Ты ж не " короткие сапоги " , значит не к тебе относится . И вообще к теме " жолика " - никак

Вы бы та определились :lol:

1952/ Доктор СИЗО
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 21.01.18 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
привет из тунгуски:
Вы бы та определились :lol:

оставьте этого тык мыка. Тут их целая стая бродит. Лишь бы кого куснуть за пятки(((((

Народный контроль
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 21.01.18 - 23:57
Комментарий удален модератором.
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