/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует МНЭ РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует МНЭ РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.01.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В МНЭ уверены, что новый Налоговый кодекс позволяет снизить количество нелегально сдающих квартиры граждан из-за сниженной вдвое налоговой ставки.
Читать новость

§ 112
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Кому ты заливаешь. Говорю спалился. Была в НГ даже статья как налоговики на Складской это

Что на Складской?
Не знаю что там они объясняли..
Заплатил 1 процент и сплю спокойно..
Профайл

Директор Пляжа
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 21.01.18 - 18:21
Комментарий удален модератором.

1952/ Доктор СИЗО
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 21.01.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну по крайней мере у нас нет тут ваших пакистанских законов..

Цитата:
Алиса:
так вроде Марик никогда не затрагивал вопроса - законно или незаконно он сдает. Все "местные" знают что он сдает, а о судьбе финансов))) мало кто интересовался)))

Не юли юродивый. Не понравились тебе арабские законы про сдатчиков жилья? Ты же с утра до вечера талдычешь на форуме про то, как хотел бы жить в демократической и честной стране. А сам бегаешь из одной больницы в другую, что бы восстановить мнимую инвалидность. Что бы соскочить с крючка своего участкового, который давно хочет закрыть тебя в тюрьму как злостного тунеядца. Подумай о своей жизни. На какие глупости свои года тратишь? Профессиональный комментатор)))))) Сказал бы об этом, но модератор не пропустит((((((( :-) :-( ;-) :lol:

1952/ Доктор СИЗО
Re: Сокращение на треть нелегально сдающих квартиры прогнозирует...




Отправлено: 21.01.18 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Заплатил 1 процент и сплю спокойно.
Не спишь ты давно спокойно, а просыпаешься каждые полчаса в холодном поту. Какая гарантия, что тебя не кинет или не сдаст в налоговую твой очередной суточник, заболевший триппером или гонореей? Как говорится, сколько веревочка не вьется, а конец будет.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Алиса

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 71
Пользователей: 1
Всего: 72

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх