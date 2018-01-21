Медный Re: Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не... #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1678

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:29 Цитата: drakon:



тут сообщают: повышенная стипендия 21 тыс.

Цитата: Марина:

Назарбаев поднял пенсию пенсионерам- 9%, т.е. маме моей сразу добавили 1 тысячу рублей.

ничего себе а можно мне 1 тысячу только чтобы долларами в Казахстане

Цитата: Народный контроль:

Идти в авангарде всего СНГ всегда тяжело.

идти в авангарде чего? Кто нас туда звал или мы сами заняли там местечко - "авангардное"?!

Цитата: Народный контроль:

Радует что наш Казахстан пробует, экспериментирует, ищет всегда новаторские идей и много получается . Завидуйте молча!

я бы порадовался за свой Казахстан, когда эти реформы делались для обычных людей - облегчали им жизнь, а я замечаю что раз государство капиталистическое, то всем становится жить сложнее, кроме капиталистов и эксплуататоров разной величины, ну и конечно же всеми любимой номенклатуре буржуинства

Ну и подпевалы пустобрёхние, орут во всё горло как Казахстан двигается вперёд, такая у них работа.