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§ NG.kz
Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не будут – МОН РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.01.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году министерство образования не закладывает на строительство общежитий ни одного тенге. Эти деньги уйдут на гранты. Глава МОН отметил, что все деньги так или иначе достанутся казахстанским вузам.
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§ drakon
Re: Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13125
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.01.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марина:
А в Российских вузах стипендия - 2,5 тыс.руб.

А в Казахстанских сколько?... :lol: :-o
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§ elektron
Re: Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.01.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Мы же не ЕС проживаем, кстати у вас в Германии средняя пенсия 1093 евро.

Да я вроде и не об этом, не знаю откуда Вы такую пенсию взяли. Сегодня не любой такие деньги зарабатывает. Ну и соответственно в итоге и на пенсию выходят с поддержкой государства. Но отбросим всё в сторону, согласитесь, жить лет 70- 75 в среднем и при стаже 25 лет иметь право на пенсию? немного аморально или? Ну или тогда не стоит сильно то возмущаться, что заплатил, то и получил, как то так.
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§ Медный
Re: Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1678
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.01.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

тут сообщают: повышенная стипендия 21 тыс. :-)
Цитата:
Марина:
Назарбаев поднял пенсию пенсионерам- 9%, т.е. маме моей сразу добавили 1 тысячу рублей.

ничего себе а можно мне 1 тысячу только чтобы долларами в Казахстане
Цитата:
Народный контроль:
Идти в авангарде всего СНГ всегда тяжело.

идти в авангарде чего? Кто нас туда звал или мы сами заняли там местечко - "авангардное"?!
Цитата:
Народный контроль:
Радует что наш Казахстан пробует, экспериментирует, ищет всегда новаторские идей и много получается . Завидуйте молча!

я бы порадовался за свой Казахстан, когда эти реформы делались для обычных людей - облегчали им жизнь, а я замечаю что раз государство капиталистическое, то всем становится жить сложнее, кроме капиталистов и эксплуататоров разной величины, ну и конечно же всеми любимой номенклатуре буржуинства :-)
Ну и подпевалы пустобрёхние, орут во всё горло как Казахстан двигается вперёд, такая у них работа.
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