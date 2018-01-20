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≡ "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях перевозчиков о трагедии с автобусом		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях перевозчиков о трагедии с автобусом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Этот автобус самостоятельно, сам набрал людей и уехал. Но почему их никто не проверял? Есть транспортная инспекция,есть местная полиция. Почему пропускают?" - задаются вопросом в ОЮЛ "Южно-Казахстанская региональная ассоциация автоперевозчиков и автовокзалов".
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§ Рудничанин
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 565
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 21.01.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мотя:
это где новые автобусы на регулярных рейсах ездят?Зачем врать-то!!В Житикару одни развалюхи ездят!!

Ну это в Житикару. Это внутриобластной маршрут. А речь в статье о международке идет. А на международке у нас все в порядке. Все автобусы с 2000-х годов. Да и внутриобластные только Житикара, Краснодон, Сарыколь по-моему старые пазики ходят. Газели рудненские только в 2015-м новые купили (они отличаются по вместимости - те три сидения, что спиной к водятелу в них поставлены самовольно, там максимальная вместимость 13 пассажиров прописана), на ту же Житикару новые бусики бегают, в Лисаковку, в Семиозерку тоже новые бегают. Так что все у нас в порядке.
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§ Рудничанин
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 565
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 21.01.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А этот автобус, по сути, бомбила. Южанский аналог бусиков "Костанай-Челяба, Ебург". Тут уже пресловутое "быстрее, удобнее" роль сыграло. Есть у них с юга РК поезд "Алматы - Казань", и обслуживает "Пасс перевозки", и вагоны все новые, но в пути он дольше, чем автобус...
На югах наконец взялись теперь за бомбил, когда очередь Севера? Когда уже закроют эти шайтан-бусики до Челябы? Ну чем они безопаснее? Да, по сути, ничем.

Вот он урок: "Выбирайте легального перевозчика, это безопасно для вашей жизни". Только до нашего сознания истина почему-то доходит только после вот таких происшествий. Нельзя было раньше задуматься над ликвидацией бомбил...

И никакие отговорки, типа "Автостоянка на автовокзале далеко" не оправдание. Ищущий всегда находит лучшее. Когда я друзей встречал, то просто напросто заехал вдоль той красной многоэтажки со стороны Жастар и подъехал почти к калитке, а это в разы ближе, чем с бывшей вокзаловской автостоянки и сумарь тащить не надо, ибо там удобный пандус и асфальт проложен - кати себе в удовольствие.
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§ 112
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Выбирайте легального перевозчика, это безопасно для вашей жизни". Только

Ладно гнать то..
Ты был гастарбайтером когда нибудь и экономил деньги и главное не светиться на глазах у полиции?
У них совершенно другая жизнь и живут как могут, как можно дешевле и как можно незаметнее..
Думаешь после этого их друзья и знакомые попрыгают в официальные автобусы?
Да сядут в ровно такой же и с этими же водятелами..
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Директор Пляжа
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...




Отправлено: 21.01.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
же водятелами.

Ты про себя нелегала таксиста?)

§ 112
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
про себя нелегала таксиста?)

Ну какой с меня таксист то?
Так, бамбила, щипач..
И то сейчас по состоянию здоровья никого не беру и от всех постоянщиков отказался..
Научу свою, отдам ей нафик Мечту, сейчас мед пока проходит, 31го психушка и наркологию осталось.
Думаю к лету будет меня возить уже..
Ну а мне с водятелством пора заканчивать..
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§ Рудничанин
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 565
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 21.01.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
как можно дешевле и как можно незаметнее

Ты думаешь, что автобус с юга РК в Казань будет дешевле плацкарта?
Автобус из КРГ в Костанай стоит в 2 раза дороже поезда!!! А это вполовину ближе чем с юга РК в Казань!
Цитата:
112:
Думаешь после этого их друзья и знакомые попрыгают в официальные автобусы?

На счет этого согласен. Кто ездил с нелегалами, тот с ними и будет ездить, а на безопасность и удобство плевать!!!
Тут меры нужны иного плана:
- Огосударствить все автовокзалы.
- Создать государственного перевозчика, при этом не ликвидируя частников.
И прочее. Кароч как на железной дороге. А за нелегальные пассажироперевозки - пожизненное лишение прав!!!
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§ Рудничанин
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 565
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 21.01.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
попрыгают в официальные автобусы?

Не попрыгают, так как их нет. В Казани один легальный рейс на Казахстан: "Казань - Актюбинск". Ну с 1 января этого года еще с Алматы в Казань стал поезд ходить, это тот, что раньше был "Алматы - Екатеринбург". И всё, остальное - бомбилы типа вот этого.
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Гость
"Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях перевозчиков о трагедии с автобусом




Отправлено: 22.01.18 - 00:07
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