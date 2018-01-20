Рудничанин Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 565

Регистрация: 03.05.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:11 А этот автобус, по сути, бомбила. Южанский аналог бусиков "Костанай-Челяба, Ебург". Тут уже пресловутое "быстрее, удобнее" роль сыграло. Есть у них с юга РК поезд "Алматы - Казань", и обслуживает "Пасс перевозки", и вагоны все новые, но в пути он дольше, чем автобус...

На югах наконец взялись теперь за бомбил, когда очередь Севера? Когда уже закроют эти шайтан-бусики до Челябы? Ну чем они безопаснее? Да, по сути, ничем.



Вот он урок: "Выбирайте легального перевозчика, это безопасно для вашей жизни". Только до нашего сознания истина почему-то доходит только после вот таких происшествий. Нельзя было раньше задуматься над ликвидацией бомбил...



И никакие отговорки, типа "Автостоянка на автовокзале далеко" не оправдание. Ищущий всегда находит лучшее. Когда я друзей встречал, то просто напросто заехал вдоль той красной многоэтажки со стороны Жастар и подъехал почти к калитке, а это в разы ближе, чем с бывшей вокзаловской автостоянки и сумарь тащить не надо, ибо там удобный пандус и асфальт проложен - кати себе в удовольствие.