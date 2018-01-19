1952/ Доктор СИЗО Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД... #19







Отправлено: - 13:29 Цитата: КГСПС:

Всё равно до Костаная далеко Всё равно до Костаная далеко

абсолютно согласен. 4 года назад сдавал обычные экзамены в Костанае с обычной группой курсантов-вечерников на водителя-любителя. В тот день с утра был небывалый снегопад. Треть курсантов не сдали вождение, потому что инструкторы не научили их даже трогаться с места при снегопаде. Берегли свои муфты сцепления. Дави газ до упора как на танке, и сразу резко отпускай педаль сцепления. Чтобы не было первого прокрута колеса. Треть курсантов даже не пришли на экзамены. После 4 часов две трети группы получили свои права. Догадайтесь, кто получил права?!?