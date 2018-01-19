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≡ Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД Рудного арестован за взятку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД Рудного арестован за взятку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.01.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как стало известно «НГ», ему предъявили ст. 366 ч. 2 УК РК (получение взятки, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие). Рудненский городской суд санкционировал арест.
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§ 112
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.01.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Особенно когда гайцам СТОшники ремонты капитальные делали, мойка, покраска, все бесплатно..
Дошло до того, мне в зад на пешеходе въехал пасанчик, у нас с ним одни и те же крышующие гайцы, ну по закону я то прав, он мне покрасл зад..
Таксеры..
У каждого, абсолютно есть телефон крышующего гайца..
В Рудном без этого никак..
Только только отходить начало, года 2 назад.
Когда крышу гонять начали..
Профайл

§ 112
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.01.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда со всех предпринимателей трясли на мазар, якобы строить погибшему сотруднику, так же начальство, начальники отделов предлагали крышу по линии гаи, тогда гаи еще было..
Я как переехал в Рудный в 2000м, там 90е в то время никуда не уходили..
Причем гаишники работали с группировками, коорые крышевали тогда еще некоторый бизнес, ко орый у них отбирали крышевать силовики..
Я там то с бригадой цапанулся в 2004м по моему..
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Народный контроль
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 21.01.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
сто пудово подстава , мне показалось финики ,

Не нарушай закон.Не бери деньги и будет тебе счастье! Решил за деньги удостоверение на право вождения выдать дамочке которая ни в зуб ногой в ПДД. И это в Рудном приняло систематический характер.Стало ОЧЕНЬ подозрительным то что костанайцы стали чаще сдавать экзамены в Рудном. Потом удивляемся от куда у нас ДТП..

Народный контроль
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 21.01.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alex:
не дашь значит не будешь работать

Ну раз хотел работать надо бы и отдохнуть. Не надо защищать коррупционеров. Знал что за работа и стремился там работать и работать начальником. Может быть и у нас в Костанае по притихнут

1952/ Доктор СИЗО
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 21.01.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Всё равно до Костаная далеко :lol:

абсолютно согласен. 4 года назад сдавал обычные экзамены в Костанае с обычной группой курсантов-вечерников на водителя-любителя. В тот день с утра был небывалый снегопад. Треть курсантов не сдали вождение, потому что инструкторы не научили их даже трогаться с места при снегопаде. Берегли свои муфты сцепления. Дави газ до упора как на танке, и сразу резко отпускай педаль сцепления. Чтобы не было первого прокрута колеса. Треть курсантов даже не пришли на экзамены. После 4 часов две трети группы получили свои права. Догадайтесь, кто получил права?!? :-) :-( ;-) :lol:

§ 112
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/ Доктор СИЗО:
Треть курсантов даже не пришли на экзамены. Посл

Это невозможно, потому что невозможно уже давно..
Даже если кто то покупает, он приходит и сидит перед камерой и нажимает кнопки..
Профайл

§ 112
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не нужно путать с советским временем, когда я так же получил права в 9м классе на тракториста машиниста, не приходя на экзамен.
Потому что я сдавал этот экзамен в поле на ДТ-75 с телешкой..
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T 80
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 21.01.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/ Доктор СИЗО:
Дави газ до упора как на танке, и сразу резко отпускай педаль сцепления.
На танке приходилось ?
:-x

1952/доктор СИЗО
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 21.01.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За деньги все возможно. Испугались вождения в сплошной буран. На танке не ездил. Только на БТРе.Жить захочешь.

Т 80 ГТД 1000
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 21.01.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
На танке не ездил
Чего писать тогда ?
Цитата:
1952/ Доктор СИЗО:
газ до упора как на танке,

:-x :-x :-x Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Только на БТРе.

Это не одно и то же :-x

лена
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 21.01.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Панченко уже оформлял пенсию,его слили как отработанный материал.

шутка юмора
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 21.01.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Т 80 ГТД 1000:

Танкист, а ты на Тунгуске катался?
Чего людей достаёшь?

§ elektron
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.01.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
Танкист, а ты на Тунгуске катался

Клсссная машина между прочим. одна "башня" 10 тонн весит (у нас болванка была). А по бездорожью вокруг Житомира, просто ни с чем не сравнимо. 8-)

[Исправлено: elektron, 21.01.2018 - 16:15]
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Т 80 ГТД 1000
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 21.01.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
Тунгуске
отнюдь , там В46-2С-1 стоял , Челябинский .
Цитата:
шутка юмора:
людей достаёшь

В заблуждение вводить не стоит , я ж про " короткие сапоги " не пишу , - " какой , ты ....танкист.."

шутка юмора
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 21.01.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Т 80 ГТД 1000:
я ж про " короткие сапоги " не пишу , - " какой , ты ....танкист.."

не понял юмора. Мне скрывать нечего. так что давай пиши, почитаем :lol:
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