|Цитата:
112:
как можно дешевле и как можно незаметнее
Ты думаешь, что автобус с юга РК в Казань будет дешевле плацкарта?
Автобус из КРГ в Костанай стоит в 2 раза дороже поезда!!! А это вполовину ближе чем с юга РК в Казань!
Цитата:
112:
Думаешь после этого их друзья и знакомые попрыгают в официальные автобусы?
На счет этого согласен. Кто ездил с нелегалами, тот с ними и будет ездить, а на безопасность и удобство плевать!!!
Тут меры нужны иного плана:
- Огосударствить все автовокзалы.
- Создать государственного перевозчика, при этом не ликвидируя частников.
И прочее. Кароч как на железной дороге. А за нелегальные пассажироперевозки - пожизненное лишение прав!!!