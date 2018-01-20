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≡ Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31197
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расходы на проживание, питание и иные нужды покрываются за счет принимающей стороны, то есть организационного комитета Олимпийских игр-2018. Из республиканского бюджета выделяют средства на транспортные расходы, экипирование и страхование спортсменов.
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Народный контроль
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 21.01.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
клоп:
Одни шахматисты без допинга сидят

Ты это своему Мудко расскажи! Про то как Радченков с поддельниками держат на мушке всю сборную

* elektron
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.01.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Там они рис едят только?

Ну почему только, с насекомыми можно попросить, протеины, самы раз для спорта :lol: ;-)
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§ 112
Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
112


(Пользователи)
Сообщений: 8901
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 12:25
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 21.01.18 - 12:27
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