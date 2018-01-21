NG.kz По подозрению в подделке документов на «Ланд Крузер Прадо» задержан житель Костаная



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31197

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:55 Как сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области, нарушителя задержали около пограничного поста «Аят». По словам водителя, «Ланд Крузер» он купил накануне в Челябинске. Однако документы на автомобиль не подтверждали факт сделки купли-продажи.

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