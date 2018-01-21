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§ NG.kz
По подозрению в подделке документов на «Ланд Крузер Прадо» задержан житель Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31197
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.01.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области, нарушителя задержали около пограничного поста «Аят». По словам водителя, «Ланд Крузер» он купил накануне в Челябинске. Однако документы на автомобиль не подтверждали факт сделки купли-продажи.
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ХХХ
Re: По подозрению в подделке документов на «Ланд Крузер Прадо»...




Отправлено: 21.01.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прежде чем такие дела мутить надо дорогу пробить . А не на ура катиться. Эх молодешь.

Народный контроль
Re: По подозрению в подделке документов на «Ланд Крузер Прадо»...




Отправлено: 21.01.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ:
Прежде чем такие дела мутить надо дорогу пробить .

Эх ты, пробивальщик. Комитетчики так просто не выезжают! Возможно КНБ целый канал сбыта угнанных авто накрыла.
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