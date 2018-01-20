ХХХ Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018 #23







Отправлено: - 10:44 Клоп тут



ты не прав а тогыз кумалак а вот здесб есть КМС по интернетным шашкам Маке. Ну это щас интернет а в то время когда даже тебя не было интернет был такой... Ща раскажу ну в общем написал и бежишь с конвертом за пазухой (конверт знаешь что это такое?) ну в общем бежишь на почту это типа как щас интернет клуб. Бежишь зима валенки рукавицы х/Б на ручонках потому что когда назад возвращаться будешь к кенту надо забежать уголь навоз или что еще помочь убрать чтоб родители отпустили пораньше на корт поиграть его.А забыл . Ну значит добежал до почты а там засада. КАПЕЦ. А я маленький. Яшик не электронный а натуральный Висит на 2 метра от земли . И чтоб письмецо закинуть надо тетю добрую или дядю попросить. Ну с этим раньше легче было никто не отказывал.Вот так в то время без допингов а на одних пи...ях становились чемпионами.