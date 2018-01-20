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≡ Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31197
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расходы на проживание, питание и иные нужды покрываются за счет принимающей стороны, то есть организационного комитета Олимпийских игр-2018. Из республиканского бюджета выделяют средства на транспортные расходы, экипирование и страхование спортсменов.
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клоп
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 20.01.18 - 23:45
Комментарий удален модератором.

* elektron
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.01.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Молдахмет:
Все они получили гражданство Республики Казахстан, они граждане нашей Республики и прославляли они нашу страну, наш народ и какая нам разница какой они национальности они поднимали наш флаг, где же они Россияне где же они Китайцы, где же они Армяне они граждане нашей страны

Я так понимаю у вас проблемы с образованием? Наймите репетитора, что бы в будущем не путать национальность с гражданством
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§ Медный
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1676
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.01.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полагаю, что проблема системная и как я уже как то писал, пора проводить олимпиаду на анаболиках и стероидах )) и исключать от туда тех кто играет не по правилам - т.е. тех кто не принимает доппинг :lol:
напоминаю:



[Исправлено: Медный, 20.01.2018 - 23:51]
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§ Медный
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1676
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.01.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Молдахмет:


;-)
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клоп
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 21.01.18 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ой простите наши жрут баурсаки и запивают кумысом никакого допинга. Вы бы прежде чем удалять ушлепы якобы журналистские, проверили бы для начала. Одно интервью за пару сотен тысяч таньга у бывших "чемпионов" и все встало бы на свои места. Знаю на 100 процентов что вся тяжелая атлетика казастана на допинге сидит, тут и вада не нужна. Одни шахматисты без допинга сидят :lol:

Молдахмет
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 21.01.18 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коматозник:
Пафоса много,но,вынужден вас огорчить.
Многие уже давно вернулись домой, в свои страны...

они отработали свое на на благо нашей страны, нашего народа, нашей нации, свое они получили и мы свое получили ни кто ни на кого не в обиде, каждый волен выбирать место жительства.

§ Медный
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1676
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.01.18 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
для того что бы быть сильными, нужно десяток поколении сытых людей

это на основе чего такие выводы? :-) покажи все стадии логических построений :-)

если мы говорим о сытой жизни, то как не дадут мне соврать "молящиеся"... в США самый высокий уровень жизни, и спортсмены там - не оголодавшие в N-ном поколении, но они применяют доппинг...
Доппинг США
Где логика в твоих словах? :lol:
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ХХХ
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 21.01.18 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Поехать туда что ли..
Там зима интересно есть?

Поедешь поедешь Заканыч ты ж у нас здесь один со званием спортивным и не каким то а еще Слветским. Будешь комментатором там от нас. НГ ну что поддержим Заканыча?Зато свой от независимой газеты будет там впереди планеты всей. Дора не кандидат там все съест и страна как после голодомора будет. Куда первый взнос перевести? ;-)

ХХХ
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 21.01.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клоп тут

ты не прав а тогыз кумалак а вот здесб есть КМС по интернетным шашкам Маке. Ну это щас интернет а в то время когда даже тебя не было интернет был такой... Ща раскажу ну в общем написал и бежишь с конвертом за пазухой (конверт знаешь что это такое?) ну в общем бежишь на почту это типа как щас интернет клуб. Бежишь зима валенки рукавицы х/Б на ручонках потому что когда назад возвращаться будешь к кенту надо забежать уголь навоз или что еще помочь убрать чтоб родители отпустили пораньше на корт поиграть его.А забыл . Ну значит добежал до почты а там засада. КАПЕЦ. А я маленький. Яшик не электронный а натуральный Висит на 2 метра от земли . И чтоб письмецо закинуть надо тетю добрую или дядю попросить. Ну с этим раньше легче было никто не отказывал.Вот так в то время без допингов а на одних пи...ях становились чемпионами.

коматозник
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 21.01.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Молдахмет:
, они граждане нашей Республики
Цитата:
Молдахмет:

они отработали свое на на благо нашей страны,

Цитата:
Молдахмет:
свое они получили и мы свое получили

Ну вот, то Вася, то не Вася.Так они чьи граждане, патриоты какой страны? Или это просто бизнес?
Если бизнес , тогда не надо здесь рвать тельняшку на груди.
Можно просто сказать- да, покупали , покупаем , и будем покупать.Деньги то есть.
Вот правда у Саудитов и ОАЭ их поболее, но что то они до этого не додумались...

ХХХ
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 21.01.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
300+288=588. ну плюс кофэ сигару а нет он не курит. Ну на полтораху пиваса . В общем 600 000 хватит ему тебе ? Заканыч. ауу . или еще вчерашнее пиво еще фильтруешь?

Директор Пляжа
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 21.01.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не, 112 нельзя одного отправлять на лимпиаду.
Надо ему так сказать команду поддержки собрать.
Хохол с Бывалым отметаются, сразу.
Занудством корейцев достанут.
Вчк тоже опасно, может попросить там полит. убежище.
Лилю думаю, самое то с ним отправить.
Будет держать его в ежовых рукавицах и заодно корректировать то что он будет нам писать в рубрике. " Наши на олимпиаде"
Давайте граждане форумчане, не стесняйтесь, озвучивайте своих кандидатов.
И это, лучше во флуде, тут могут не пропустить.

§ 112
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
112


(Пользователи)
Сообщений: 8901
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ:
Заканыч. ауу . или еще вчерашнее пиво еще фильтруешь

Никотин какой то фильтрую, который вкололи мне, аш лицо и уши горят..
По шашкам уже мозги не те наверно.
А вот в качестве туриста или освятителя само то..
Там они рис едят только?
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Народный контроль
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 21.01.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кое кто рад бы но им придётся под белым флагом выступать.

* elektron
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.01.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
клоп:
Одни шахматисты без допинга сидят

Я бы не был так категоричен, есть сомнения, что ...;-)

Цитата:
ХХХ:
Поедешь поедешь Заканыч ты ж у нас здесь один со званием спортивным и не каким то а еще Слветским. Будешь комментатором там от нас. НГ ну что поддержим Заканыча?

Я только за :lol:

[Исправлено: elektron, 21.01.2018 - 06:49]
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