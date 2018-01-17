/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал депутат		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал депутат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31197
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.01.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Владислав Косарев затронул проблему отсутствия широкого распространения в РК санаторно-курортного лечения.
Читать новость

61
Re: Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал...




Отправлено: 20.01.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вообще ехать в санаторий не проблема.
Дело не в цене.
Дело во времени, времени катастрофически не хватает.

А вот у пенсионеров, всё наоборот. Как говорится имеем желание, но не имеем возможности.

§ 112
Re: Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8901
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.01.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
61:
вот у пенсионеров, всё наоборот. Как говорится имеем желание, но не имеем возможности

Пенсионеры гоняют и еще как..
Некоторые не гоняют, но деньги тратят на ремонты конкретно, на потолки, железные двери, пластиковые балконы с выносом..
Профайл

61
Re: Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал...




Отправлено: 21.01.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Пенсионеры гоняют и еще как..

Доживёшь до пенсионных лет, посмотрим как погоняешь с болячками. Дай бог тебе здоровья на долгие годы!

§ 112
Re: Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8901
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.01.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
61:
Доживёшь до пенсионных лет, посмотрим как погоняешь с болячками. Дай бог тебе здоровья на долгие годы!

У наших пенсов просто менталитет такой, содержать своих безработных детей, их жен, внуков и оплачивать их коммуналку и долги в банке..
Вот если бы по другому все было, то поверь, наши катались бы по Египтам не хуже немецких коллег..
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: elektron, 112

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 104
Пользователей: 1
Всего: 105

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх