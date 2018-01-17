Цитата: 61:

Доживёшь до пенсионных лет, посмотрим как погоняешь с болячками. Дай бог тебе здоровья на долгие годы!

У наших пенсов просто менталитет такой, содержать своих безработных детей, их жен, внуков и оплачивать их коммуналку и долги в банке..

Вот если бы по другому все было, то поверь, наши катались бы по Египтам не хуже немецких коллег..