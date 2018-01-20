Цитата: коматозник:

Малая земля, целина, было это уже...

Однако...

тогда были другие читатели... юморные,смеющиееся... а щас на полном серъёзе всё воспринимают... а Нурсултан Абишевч врёт и не краснеет... сначала своего учителя-наставника оболгал,Динмухаммеда Ахметовича Кунаева.... трудное ему (Назарбаеву) это было сделать (сам признался),ну а терь влёхкую пошло....