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§ NG.kz
Королевство кривых зеркал.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31197
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Книгу Президента РК «Эра Независимости» предложили включить в учебную программу По словам историков, «Эра Независимости» — это уникальное издание по новейшей истории Казахстана.
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Михаил
Re: Королевство кривых зеркал.




Отправлено: 20.01.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рухнама, Руханият,Эра... В обязаловку, однако...

коматозник
Re: Королевство кривых зеркал.




Отправлено: 20.01.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Михаил:
Рухнама, Руханият,Эра... В обязаловку, однако...

Малая земля, целина, было это уже...
Однако...

§ yudjin
Re: Королевство кривых зеркал.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5044
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.01.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Михаил:
Рухнама, Руханият,Эра...

туркменской дорогой идут, нуртоварищи!
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§ 112
Re: Королевство кривых зеркал.
112


(Пользователи)
Сообщений: 8901
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.01.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
идут

Идем..
Так вернее..
И причастны все..
Профайл

§ КГСПС
Re: Королевство кривых зеркал.
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 364
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 20.01.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Не могу не согласиться, прав на все 100.
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07
Re: Королевство кривых зеркал.




Отправлено: 20.01.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коматозник:
Малая земля, целина, было это уже...
Однако...

:-) тогда были другие читатели... юморные,смеющиееся... а щас на полном серъёзе всё воспринимают... а Нурсултан Абишевч врёт и не краснеет... сначала своего учителя-наставника оболгал,Динмухаммеда Ахметовича Кунаева.... трудное ему (Назарбаеву) это было сделать (сам признался),ну а терь влёхкую пошло....

ХХХ
Re: Королевство кривых зеркал.




Отправлено: 21.01.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

.

туркменской дорогой идут, нуртоварищи

Можете идти Российской Бугристое не так далече если не нравится.

Директор Пляжа
Re: Королевство кривых зеркал.




Отправлено: 21.01.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ:

вот опять..чемодан-вокзалы начались.
а где же хваленная гостеприимность?
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