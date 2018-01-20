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≡ Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31194
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расходы на проживание, питание и иные нужды покрываются за счет принимающей стороны, то есть организационного комитета Олимпийских игр-2018. Из республиканского бюджета выделяют средства на транспортные расходы, экипирование и страхование спортсменов.
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клоп
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 20.01.18 - 23:45
Комментарий удален модератором.

§ elektron
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 696
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.01.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Молдахмет:
Все они получили гражданство Республики Казахстан, они граждане нашей Республики и прославляли они нашу страну, наш народ и какая нам разница какой они национальности они поднимали наш флаг, где же они Россияне где же они Китайцы, где же они Армяне они граждане нашей страны

Я так понимаю у вас проблемы с образованием? Наймите репетитора, что бы в будущем не путать национальность с гражданством
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§ Медный
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1675
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.01.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полагаю, что проблема системная и как я уже как то писал, пора проводить олимпиаду на анаболиках и стероидах )) и исключать от туда тех кто играет не по правилам - т.е. тех кто не принимает доппинг :lol:
напоминаю:



[Исправлено: Медный, 20.01.2018 - 23:51]
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§ Медный
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1675
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.01.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Молдахмет:


;-)
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Гость
Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 21.01.18 - 00:17
Комментарий проходит проверку.

Гость
Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 21.01.18 - 00:26
Комментарий проходит проверку.
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