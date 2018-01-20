/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 640 из 640«1...638639640
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.01.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Щас сижу карту смотрю, она упирается скорее в кукольный театр

Да уш..
Она в Темырбаева упирается, я наверно стороны света попутал и это наверно ул. ФЭДа, Дзержинского..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.01.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо за добрые слова и я к ним не привык..
А тем временем нашел какую то дивную палату..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.01.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
новый год собирался медвежатину есть.

С медвежатиной побрился, как и с оленем, то ли с лосем..
Что то меня мои братья россияне , бывшие рудничане, пообнадеживали..
Профайл

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5318
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.01.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ул. Дзержинского Марик видит. Тарана тоже видет только она не в больницу уперается.
Профайл

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3964
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.01.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
нашел какую то дивную палату..

поменяй цифру на "правильную" и она станет еще более "дивной")))
Профайл

§ 113
Re: Флуд и оффтопик часть 3
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 395
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 20.01.18 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
поменяй цифру на "правильную" и она станет еще более "дивной")))

На цифру 6 - поменяй.
Профайл

§ 113
Re: Флуд и оффтопик часть 3
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 395
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 20.01.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А тем временем нашел какую то дивную палату..

Марик,ты не заходил.Там может бывших людей "охлаждают".
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 640 из 640«1...638639640
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 97
Пользователей: 0
Всего: 97

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх