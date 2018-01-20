Цитата: Молдахмет:

Все они получили гражданство Республики Казахстан, они граждане нашей Республики и прославляли они нашу страну, наш народ и какая нам разница какой они национальности они поднимали наш флаг, где же они Россияне где же они Китайцы, где же они Армяне они граждане нашей страны

Я так понимаю у вас проблемы с образованием? Наймите репетитора, что бы в будущем не путать национальность с гражданством