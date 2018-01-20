112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9588





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:40 Цитата: Серый волк:

новый год собирался медвежатину есть.

С медвежатиной побрился, как и с оленем, то ли с лосем..

Что то меня мои братья россияне , бывшие рудничане, пообнадеживали..