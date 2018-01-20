Цитата: коматозник:



ОРГЕНТИНЕЦ, а вам опыта всех прошлых олимпиад мало?

Рио 2016- Ниджат Рахимов, тяжелая атлетика Азербайджан , Гюзель Манюрова, женская борьба, Россия ,Галбадрах Отгонцэцэг, дзюдо, Монголия,Фархад Харки, тяжелая атлетика, Китай .

Лондон2012- Зульфия Чиншанло, тяжёлая атлетика, Китай , Майя Манеза, тяжёлая атлетика, Китай ,Светлана Подобедова , тяжёлая атлетика, Россия ,и т.д.

Пекин 2008-. Бакыт Сарсекбаев, бокс, Узбекистан , Алла Важенина, тяжёлая атлетика , Россия ,аймураз Тигиев, вольная борьба, Россия ,Елена Шалыгина, борьба, Россия и т.д.

Афины 2004-Георгий Цурцумиа, греко-римская борьба, Грузия , Мхитар Манукян, греко-римская борьба, Армения, Геннадий Лалиев, вольная борьба, Россия .

Смею заметить,уважаемый оргентинец,это НЕполный список тех, кто завоевал олимпийские медали для нашей страны.А есть еще те , кто не сумел.Ну это вы сами нагуглите, надеюсь этого вам будет достаточно.



Все они получили гражданство Республики Казахстан, они граждане нашей Республики и прославляли они нашу страну, наш народ и какая нам разница какой они национальности они поднимали наш флаг, где же они Россияне где же они Китайцы, где же они Армяне они граждане нашей страны.