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§ NG.kz
Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31194
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расходы на проживание, питание и иные нужды покрываются за счет принимающей стороны, то есть организационного комитета Олимпийских игр-2018. Из республиканского бюджета выделяют средства на транспортные расходы, экипирование и страхование спортсменов.
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коматозник
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 20.01.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как уточнили в профильном комитете, на сегодняшний день состав делегаций находится на стадии формирования.

То есть закуп олимпийцев у соседей ещё не завершён?

§ 112
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
112


(Пользователи)
Сообщений: 8895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.01.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поехать туда что ли..
Там зима интересно есть?
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Максим
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 20.01.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно а почему награда за медали в Долларах? вроде как нам вдалбливают что мы независимая страна от доллара, или за тенге никто не хочет первые места занимать?

из державинки
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 20.01.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во сколько бы она не обошлась,
эти деньги не получат те, кому они нужнее :-x :-x :-x

из вишневки
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 20.01.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги нужны тем, кто их заработал трудом.
Медведь еще не убитый. Закуп у соседей ни-
как невозможен, товар не прошел ОТК.

07
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 20.01.18 - 20:03
Комментарий удален модератором.

аргентинец
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 20.01.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КАМАТОЗНИК, а вы что владеете информацией, кого то пригласили уже, фамилии в студию плз.
Кстати россияне успешно выступают за разные страны , Фролина и Лапшин выступают за хозяев олимпиады.Вон Кузмина и т.д И неплохие результаты показывают по сравнению с теми же сборниками РФ о чем сожалеет Губерниев. Раз в свою команду не берут, почему не выступить, тем более на олимпиаде. Сегодня наша Вишневская 6-я в гонке преследования! Лучшая россиянка только 14. Не надо злополыхать, лучше давайте поболеем за казахстанскую команду

365
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 20.01.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентинец:
Сегодня наша Вишневская 6-я в гонке преследования! Лучшая россиянка только 14. Не надо злополыхать, лучше давайте поболеем за казахстанскую команду

Так получается они с допингом, в сочи все места занимали, тогда я удивлялся, вроде и спортсмены, такие же как и наши, по такой же советской методике занимались, при чем это дети 90х выросшие на маргарине и вермишели, и генетически вроде далеко от наших не отошли, и на тебе ломали сытых в десятом поколении Европейцев и Американцев.

§ 112
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
112


(Пользователи)
Сообщений: 8895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.01.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентинец:
лучше давайте поболеем за казахстанскую команду

Да за такие деньги пусть сами поболеют, потрудятся..
Они выступают за бабло, раз такие призовые им выдают.
Кстати как там с Америками и Германиями, неужели капиталисты более патриотичнее, чем наши коммерсанты?
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коматозник
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 20.01.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентинец:
КАМАТОЗНИК, а вы что владеете информацией, кого то пригласили уже, фамилии в студию плз.

ОРГЕНТИНЕЦ, а вам опыта всех прошлых олимпиад мало?
Рио 2016- Ниджат Рахимов, тяжелая атлетика Азербайджан , Гюзель Манюрова, женская борьба, Россия ,Галбадрах Отгонцэцэг, дзюдо, Монголия,Фархад Харки, тяжелая атлетика, Китай .
Лондон2012- Зульфия Чиншанло, тяжёлая атлетика, Китай , Майя Манеза, тяжёлая атлетика, Китай ,Светлана Подобедова , тяжёлая атлетика, Россия ,и т.д.
Пекин 2008-. Бакыт Сарсекбаев, бокс, Узбекистан , Алла Важенина, тяжёлая атлетика , Россия ,аймураз Тигиев, вольная борьба, Россия ,Елена Шалыгина, борьба, Россия и т.д.
Афины 2004-Георгий Цурцумиа, греко-римская борьба, Грузия , Мхитар Манукян, греко-римская борьба, Армения, Геннадий Лалиев, вольная борьба, Россия .
Смею заметить,уважаемый оргентинец,это НЕполный список тех, кто завоевал олимпийские медали для нашей страны.А есть еще те , кто не сумел.Ну это вы сами нагуглите, надеюсь этого вам будет достаточно.

Молдахмет
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 20.01.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коматозник:

ОРГЕНТИНЕЦ, а вам опыта всех прошлых олимпиад мало?
Рио 2016- Ниджат Рахимов, тяжелая атлетика Азербайджан , Гюзель Манюрова, женская борьба, Россия ,Галбадрах Отгонцэцэг, дзюдо, Монголия,Фархад Харки, тяжелая атлетика, Китай .
Лондон2012- Зульфия Чиншанло, тяжёлая атлетика, Китай , Майя Манеза, тяжёлая атлетика, Китай ,Светлана Подобедова , тяжёлая атлетика, Россия ,и т.д.
Пекин 2008-. Бакыт Сарсекбаев, бокс, Узбекистан , Алла Важенина, тяжёлая атлетика , Россия ,аймураз Тигиев, вольная борьба, Россия ,Елена Шалыгина, борьба, Россия и т.д.
Афины 2004-Георгий Цурцумиа, греко-римская борьба, Грузия , Мхитар Манукян, греко-римская борьба, Армения, Геннадий Лалиев, вольная борьба, Россия .
Смею заметить,уважаемый оргентинец,это НЕполный список тех, кто завоевал олимпийские медали для нашей страны.А есть еще те , кто не сумел.Ну это вы сами нагуглите, надеюсь этого вам будет достаточно.

Все они получили гражданство Республики Казахстан, они граждане нашей Республики и прославляли они нашу страну, наш народ и какая нам разница какой они национальности они поднимали наш флаг, где же они Россияне где же они Китайцы, где же они Армяне они граждане нашей страны.

§ Медный
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1675
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.01.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
Так получается они с допингом, в сочи все места занимали, тогда я удивлялся, вроде и спортсмены, такие же как и наши, по такой же советской методике занимались, при чем это дети 90х выросшие на маргарине и вермишели, и генетически вроде далеко от наших не отошли, и на тебе ломали сытых в десятом поколении Европейцев и Американцев.

был удивлён от наших, мне мои то ближе
Казахстанцы доппинг
2 статья.. ну и т.д.

не увиновЭн :-)
Профайл

365
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 20.01.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
был удивлён от наших, мне мои то ближе
Казахстанцы доппинг
2 статья.. ну и т.д.

не увиновЭн

,Я же говорю они такого же уровня, как и наши, для того что бы быть сильными, нужно десяток поколении сытых людей, с хорошей генетикой.

коматозник
Re: Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада 2018




Отправлено: 20.01.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Молдахмет:
Все они получили гражданство Республики Казахстан, они граждане нашей Республики

Цитата:
Молдахмет:
какая нам разница какой они национальности они поднимали наш флаг, где же они Россияне где же они Китайцы, где же они Армяне они граждане нашей страны.

Пафоса много,но,вынужден вас огорчить.
Многие уже давно вернулись домой, в свои страны...
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