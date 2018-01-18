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≡ Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по поводу новой улицы Тарана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по поводу новой улицы Тарана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31194
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В начале 2017 года, когда ономастические страсти в Костанае накалились до предела, секретарь городского маслихата Багитбек САНДЫБЕКОВ пообещал, что имя Лаврентия Тарана будет присвоено новой улице. Причем сделал это публично.
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ТАНОМИ
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...




Отправлено: 20.01.18 - 22:23
Комментарий удален модератором.

Молдахмет
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...




Отправлено: 20.01.18 - 22:25
Комментарий удален модератором.

§ Алиса
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3964
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.01.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Молдахмет. Комментарий удален модератором.

НУ вот на сём наш разговор и оконченным можно считать))) на большее сил не хватило. Весь культур-мультур закончился)))
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§ 113
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 395
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 20.01.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Весь культур-мультур закончился)))


А горошек то синий.
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§ Медный
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1675
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.01.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:

:lol: :lol: :lol: до слёз
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§ Алиса
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3964
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.01.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
А горошек то синий.

:lol: :lol: :lol:
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