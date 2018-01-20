Серый волк Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10190





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9325

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:11 Цитата: elektron:

что это там за зверь такой, белый пушистый, не белочка? что это там за зверь такой, белый пушистый, не белочка?

Она самая! После нового года в мэрию пришла.

Это как раз на площади, рядом улица Тверская перед мэрией. Мэрия на заднем плане.



Интересно что спектакль Рождественская сказка вообще никто не смотрит. Актёры играют в пустоту и для одиноких проходящих людей и прикалываются от этого как могут.





https://img-fotki.yandex.ru/get/372697/190883876.3a/0_3d1b01_8d6c9449_XXL.jpg



Интересно, что белая белочка мэрии оказалась почти без меха, но хвост шикарный.



крупнее

https://img-fotki.yandex.ru/get/517076/190883876.3a/0_3d1b04_121bce84_XXL.jpg



А рядом в рождественском домике люди всё ещё пишут письма Деду Морозу и заниаются рукоделием.

На фото как раз место приёма писем, и распределения по столикам рукоделия.





Это вам не Клаусу какому-то писать.



Самое интересное что всё это под хвостом лошади Юрия Долгорукого.



https://img-fotki.yandex.ru/get/765779/190883876.3a/0_3d1b03_dcf113ee_XXL.jpg



[Исправлено: Серый волк, 19.01.2018 - 22:14]