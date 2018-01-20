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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13118
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.01.18 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Серый, что это там за зверь такой, белый пушистый, не белочка? :lol:

Волк - серый,видел.Вот Белочку - белую - ниразу... :lol: :lol:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 693
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.01.18 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
.Вот Белочку - белую - ниразу

Вот и меня сомнения гложут то, на зайца не похож вроде, а для скунса полос не хватает, да и расцветка не та. Опять дурют нас, на зверьков разводят. :lol: ;-)
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§ 113
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 20.01.18 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё,комп забираю.Буду смотреть сериал про любовь.
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 693
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.01.18 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приятного вечера!
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§ Серый волк
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9325
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.01.18 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
что это там за зверь такой, белый пушистый, не белочка? :lol:

Она самая! После нового года в мэрию пришла.
Это как раз на площади, рядом улица Тверская перед мэрией. Мэрия на заднем плане.

Интересно что спектакль Рождественская сказка вообще никто не смотрит. Актёры играют в пустоту и для одиноких проходящих людей и прикалываются от этого как могут.


https://img-fotki.yandex.ru/get/372697/190883876.3a/0_3d1b01_8d6c9449_XXL.jpg

Интересно, что белая белочка мэрии оказалась почти без меха, но хвост шикарный.

крупнее
https://img-fotki.yandex.ru/get/517076/190883876.3a/0_3d1b04_121bce84_XXL.jpg

А рядом в рождественском домике люди всё ещё пишут письма Деду Морозу и заниаются рукоделием.
На фото как раз место приёма писем, и распределения по столикам рукоделия.


Это вам не Клаусу какому-то писать.

Самое интересное что всё это под хвостом лошади Юрия Долгорукого.

https://img-fotki.yandex.ru/get/765779/190883876.3a/0_3d1b03_dcf113ee_XXL.jpg

[Исправлено: Серый волк, 19.01.2018 - 22:14]
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3496
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.01.18 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Столько шуб насмотришся! У нас тут часто шубы выгуливают всех фасонов на любой

А на фото какито покоцаные,шо лучше нэма? :lol:
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§ Серый волк
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9325
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.01.18 - 01:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А на фото какито покоцаные,шо лучше нэма?

Я же их не выгуливал, ко всему прочему двуногие каракатицы обвешанные трупами зверушек не в моём вкусе.
:lol:
На лучше табун лошадок посмотри.
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§ 113
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 20.01.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
На лучше табун лошадок посмотри.

Так ты Серый - даже и не знаешь,наверное
сколько лошадей в Кустанае.
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Страница 680 из 680«1...678679680
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