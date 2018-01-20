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§ NG.kz
"Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях перевозчиков о трагедии с автобусом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31190
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Этот автобус самостоятельно, сам набрал людей и уехал. Но почему их никто не проверял? Есть транспортная инспекция,есть местная полиция. Почему пропускают?" - задаются вопросом в ОЮЛ "Южно-Казахстанская региональная ассоциация автоперевозчиков и автовокзалов".
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Житель
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...




Отправлено: 20.01.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая инспекция?Вы посмотрите какие автобусы ходят по нашим дорогам это металлолом,в районы микроавтобусы вообще жуть,ещё превышают скорость при движении,никто их не смотрит и не проверяет,гаишник две тысячи и поехал дальше так и остальные все службы,вот и результат.А сколько в районах таксистов?В Сарыколе таксистов больше чем населения,почему налоговая сидит не работает,где гаи,до первого такого случая?Потом будем крайних искать?Ни чего не будет пока будут поборы на дороге и организациях всё это до смеха доходит,просто болтовня.

§ сайлау курманов
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2534
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.01.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
погибли совсем юные пацаны , самому младшему 18 лет , а старшему 36 , как жаль , ситуация совсем мутная ,
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§ 112
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.01.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну..
Тут человек сам выбирает, или дороже и типа безопасней, или со свояками и дешевле..
Сам договаривается, сам разводит на дорогах с гаишниками..
Ну иногда и случается форсмажор, ничего не поделать, такова жизнь..
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андрей 117
Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях...




Отправлено: 20.01.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пока толстобрюхие взяточники будут грести своими ненасытными лапами мзду.будут такие трагедии. от грязных чиновников до транспортников и гаи. сколько лет этот автобус ездил и по России и по РК по сути не имея права на перевозку людей
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