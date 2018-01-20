Житель Re: "Лишь бы денег заработать!" - В ассоциациях... #1







Отправлено: - 11:53 Какая инспекция?Вы посмотрите какие автобусы ходят по нашим дорогам это металлолом,в районы микроавтобусы вообще жуть,ещё превышают скорость при движении,никто их не смотрит и не проверяет,гаишник две тысячи и поехал дальше так и остальные все службы,вот и результат.А сколько в районах таксистов?В Сарыколе таксистов больше чем населения,почему налоговая сидит не работает,где гаи,до первого такого случая?Потом будем крайних искать?Ни чего не будет пока будут поборы на дороге и организациях всё это до смеха доходит,просто болтовня.